Chim có trong sách đỏ đua nhau kéo về một khu đô thị được mệnh danh là ‘khu nhà giàu’, mật độ xây dựng chỉ 26%, dành 174 ha làm cây xanh và hồ nước

Theo nhiếp ảnh gia Trần Nguyễn Minh Quân, người đã theo dõi loài chim này tại hồ Bán Nguyệt khoảng ba năm, chim cổ rắn khá nhạy cảm với môi trường sống. Chúng thường lựa chọn nơi có nguồn thức ăn, mặt nước và cảm giác an toàn để săn mồi, nghỉ ngơi. Anh cho biết những năm trước chim chủ yếu tìm đến đây kiếm ăn, nhưng gần đây đã bắt đầu ngủ lại qua đêm. Ảnh: Minh Quân.