HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiều ý Ukraine, một nước châu Âu tịch thu tài sản Nga nhằm đòi Moscow bồi thường hơn 4 tỷ USD

Y Vân
|

Naftogaz cho biết sẽ tiếp tục tìm cách thu giữ các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường được phán quyết dành cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Naftogaz Group được thanh toán.

- Ảnh 1.

Ngày 2/9, Na Uy xác nhận đã bắt giữ một tàu Nga theo đề nghị của tập đoàn khí đốt quốc doanh Ukraine Naftogaz, nhằm buộc Nga thực hiện các nghĩa vụ bồi thường còn tồn đọng.

Công ty Ukraine đã theo đuổi các thủ tục pháp lý chống lại Nga từ năm 2016, yêu cầu Moscow bồi thường cho các tài sản của Naftogaz bị tịch thu sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Tháng 4/2023, một hội đồng trọng tài tại La Hay ra phán quyết yêu cầu Nga trả cho Naftogaz 4,22 tỷ USD, cộng lãi và chi phí pháp lý, để bồi thường các tài sản bị tịch thu tại Crimea. Tuy nhiên, Moscow đến nay chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Theo Naftogaz, lệnh bắt giữ tàu được Tòa án Quận Nord-Troms và Senja của Na Uy ban hành ngày 31/8.

Con tàu Professor Molchanov thuộc sở hữu của Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại, trong đó có các hành trình tới quần đảo Svalbard của Na Uy.

“Nga không thể né tránh trách nhiệm chỉ bằng cách từ chối tuân thủ một phán quyết trọng tài quốc tế”, Sergii Fedorenko, quyền Tổng giám đốc điều hành Naftogaz, nói.

Theo lệnh của tòa, tàu không được phép rời khỏi vị trí hiện tại. Thống đốc Svalbard có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn con tàu bị di chuyển.

TIN LIÊN QUAN

Văn phòng Thống đốc Svalbard cho biết trong một tuyên bố rằng con tàu đã bị bắt giữ ngày 2/9 và sẽ được giữ lại tại quần đảo Bắc Cực này cho đến khi tòa án có quyết định khác.

Naftogaz cho biết sẽ tiếp tục tìm cách thu giữ các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường được phán quyết dành cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Naftogaz Group được thanh toán.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm và thu giữ các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường được trao cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Naftogaz Group được thanh toán”, công ty nói.

Naftogaz cho biết họ đang phối hợp các biện pháp thực thi trên nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh và Phần Lan, nơi tài sản của Nga đã bị đóng băng.

Theo Reuters﻿

Tags

Group

Na Uy

Crimea

quần đảo Svalbard

bồi thường

Ukraine

tài sản của Nga

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại