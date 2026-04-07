Chiều nay 7-4, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Văn Duẩn - Minh Chiến |

Sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ngày 7-4, theo chương trình của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Từ 14 giờ cùng ngày, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 40 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ ba được kiện toàn sau khi Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước; bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Trong phiên khai mạc kỳ họp ngày 6-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với các ông/bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Doãn Anh.

Quốc hội cũng đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội. Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà có tên sau: Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cùng ngày 7-4, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi nghị quyết bầu nhân sự được thông qua, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ bầu và thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Infographic: Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
