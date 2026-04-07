Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 7/4 cho biết, trong tuần qua (từ ngày 30/03/2026 đến ngày 05/4/2026), địa phương này ghi nhận 25 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát phát hiện 5 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 20 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ. Trong đó, 19 phương tiện xe ô tô; 01 phương tiện xe mô tô.

Hình ảnh phương tiện vi phạm - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh khẳng định mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168