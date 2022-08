Chiến sự Gaza sang ngày thứ 3: Thế giới nỗ lực hòa giải, Mỹ ủng hộ Israel

Giao tranh nguy cơ kéo dài và tiếp tục gây thương vong lớn. Thế giới đang hết sức quan ngại về tình hình và nỗ lực tìm cách hòa giải cho các bên.

Thủ tướng Israel Yair Lapid đêm 6/8 đã tổ chức một cuộc họp an ninh tại Tel Aviv, để bàn về chiến dịch "Hừng Đông" nhằm vào Gaza. Cuộc họp kết thúc sau 2 giờ và Thủ tướng Israel đưa ra một tuyên bố ngắn gọn rằng, nước này sẽ tiếp tục hành động "không do dự" để đảm bảo sự an toàn của người dân.

Điều này có nghĩa, quân đội Israel sẽ tiếp tục không kích dải Gaza – nhằm vào các khu vực quân sự, kho vũ khí của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad, dù nó có thể được đặt trong các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực này thường được cảnh báo trước để sơ tán trước khi Israel thực hiện các vụ không kích.

Một người dân Gaza cho biết: "Hãy mặc quần áo vào và đi ra ngoài vì ngôi nhà bạn sẽ bị ảnh hưởng – đó là những gì chúng tôi nhận được. Israel không phải là bên duy nhất có lỗi khi tiến hành các cuộc không kích. Chúng tôi cũng rất buồn vì các quốc gia Arab không quan tâm đến chúng tôi."

Theo Cơ quan Y tế tại Gaza, các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Gaza trong 2 ngày qua đã khiến 24 người Palestine thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trong đó, có vụ một tên lửa rơi gần trại tị nạn Jabalya, khiến 4 trẻ em tử vong.

Các nhóm vũ trang tại Gaza đã đổ lỗi cho Israel về vụ việc này; song người phát ngôn của Thủ tướng Israel, Keren Hajioff, đã lập tức bác bỏ:

"Tối nay, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad đã bắn một quả tên lửa về phía Israel, nó rơi ngay bên trong Gaza, trúng một ngôi nhà của người Palestine ở khu vực Jabalya. Ít nhất 4 đứa trẻ đã bị giết hại một cách thảm khốc. Có đoạn băng hình ghi lại toàn bộ sự việc này. Không có bất kỳ hoạt động nào của Israel tại khu vực đó, vào thời điểm đó."

Trên thực tế, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza đã phóng hơn 400 quả rocket vào Israel trong 2 ngày qua. Hầu hết chúng bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn và không gây ra thương vong nghiêm trọng nào tại Israel.

Trong khi đó, với các cuộc không kích trong 2 ngày qua, Israel tuyên bố hàng chục kho tên lửa tại Gaza đã bị phá hủy, 2 chỉ huy cấp cao của nhóm Thánh chiến Jihad là Tayseer Jabari và Khaled Mansour đã bị tiêu diệt. Sáng sớm 7/8, một hệ thống đường hầm của nhóm Jihad cũng đã bị Israel không kích.

Hôm 6/8, Israel thông báo đang tiến hành chiến dịch "phủ đầu" chống lại nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad, đề phòng nhóm này có kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra sau những ngày gia tăng căng thẳng dọc theo biên giới với Gaza.

Quân đội Israel cũng cảnh báo, chiến dịch không kích nhằm vào các chiến binh Palestine trên dải Gaza có thể kéo dài 1 tuần nữa.

Thế giới đang vô cùng quan ngại với những diễn biến chiến sự leo thang tại Gaza. Điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Palestine lên án các hành vi leo thang bạo lực của các bên, kêu gọi ngay lập tức chấm dứt các hành vi thù địch, để tránh gây thương vong cho dân thường. Liên minh châu Âu (EU), Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Chính quyền Palestine và một số nước Arab kịch liệt lên án các vụ không kích của Israel nhằm vào dân thường; trong khi Bộ Ngoại giao và giới lập pháp Mỹ lại ủng hộ quyền "tự vệ" chính đáng của Israel trước các mối đe dọa khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/8 ra tuyên bố khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song kêu gọi dừng không kích nhằm vào nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad tại dải Gaza.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, các cuộc không kích bằng hàng trăm quả rocket trong 2 ngày qua giữa nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad và Israel trên dải Gaza, sẽ chỉ gây ra thêm nhiều thương vong và cần chấm dứt ngay lập tức. Lực lượng y tế Gaza thông báo có ít nhất 24 người Palestine, trong đó có 6 trẻ em đã thiệt mạng và 203 người bị thương trong 2 ngày qua.

Hiện Ai Cập đã cử các phái đoàn nước này tới Israel và Gaza để tham gia vào các cuộc đàm phán "chuyên sâu", giúp các bên hạ nhiệt tình hình. Và các nhóm vũ trang Gaza được cho là đang lắng nghe những đề xuất "tích cực", song vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Theo giới chức Ai Cập, điều này sẽ còn phụ thuộc vào việc nhóm vũ trang Hamas – lực lượng kiểm soát Gaza có tham gia chiến đấu cùng nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad trong những ngày tới hay không.