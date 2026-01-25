Chiến hạm 15.000 tấn tàng hình lần đầu ra khơi 'thử lửa'

Một tàu chiến hiện đại và có công nghệ tiên tiến vừa hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển tại Hoa Kỳ. USS Zumwalt (DDG 1000), tàu dẫn đầu của lớp khu trục Zumwalt, đã trải qua loạt kiểm tra trên biển sau quá trình hiện đại hóa quy mô lớn, trở thành nền tảng đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống vũ khí Conventional Prompt Strike (CPS).

Tàu khu trục lớp Zumwalt sở hữu hệ thống động cơ điện tiên tiến, thiết kế thân tàu “tumblehome” xuyên sóng, khả năng tàng hình cùng các công nghệ và vũ khí chiến đấu hiện đại nhất. Đơn vị Ingalls Shipbuilding thuộc tập đoàn HII đã hoàn tất thành công chuyến thử nghiệm trên biển cho USS Zumwalt.

Brian Blanchette, Chủ tịch Ingalls Shipbuilding, nhấn mạnh:

“Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng cùng Hải quân và các đối tác công nghiệp để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa phức tạp này, đặt tiền lệ cho toàn bộ lớp Zumwalt. Tôi rất tự hào về nỗ lực tập thể và vai trò quan trọng của đội ngũ trong việc đưa vào hoạt động tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ có khả năng phóng tên lửa siêu vượt âm.”

Quá trình nâng cấp công nghệ phức tạp

USS Zumwalt đã cập cảng Pascagoula vào tháng 8 năm 2023 để tiến hành hiện đại hóa. Ngay sau đó, con tàu được đưa lên ụ khô, nơi đội ngũ Ingalls thực hiện các nâng cấp công nghệ lớn.

Điểm nhấn của quá trình này là tích hợp hệ thống vũ khí CPS và thay thế hai khẩu pháo 155 mm Advanced Gun Systems bằng các ống phóng tên lửa mới.

Đến tháng 12 năm 2024, USS Zumwalt được đưa ra khỏi ụ khô và tiếp tục các bước chuẩn bị cho khả năng sẵn sàng tác chiến.

Với những cải tiến này, tàu khu trục lớp Zumwalt có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: răn đe, triển khai sức mạnh, kiểm soát biển, chỉ huy và kiểm soát, đồng thời thích ứng với các hệ thống và nhiệm vụ mới trong tương lai.

Đặc biệt, thiết kế tàng hình giúp con tàu khó bị phát hiện, dù hoạt động gần bờ hay ngoài khơi xa. Kích thước lớn, sức mạnh, hệ thống sống sót và năng lực tính toán vượt trội mang lại cho Hải quân Mỹ khả năng đáp ứng các nhiệm vụ trên biển hiện tại, đồng thời tích hợp công nghệ mới để đối phó với môi trường an ninh đang thay đổi.

Công nghệ tiên tiến của lớp DDG 1000

Các công nghệ tiên tiến của lớp DDG 1000 tạo nên sự linh hoạt, cho phép duy trì hoạt động lâu dài ở vùng ven biển, thực hiện tấn công trên đất liền, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm và phối hợp trong các lực lượng viễn chinh liên quân.

Thiết kế đa nhiệm và khả năng hoạt động ven bờ biến lớp tàu này thành tài sản có thể triển khai toàn cầu cho Hạm đội và bất kỳ Bộ Tư lệnh tác chiến nào.

Ngoài USS Zumwalt, tàu USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002) cũng đang được tích hợp hệ thống vũ khí CPS tại Ingalls, trong khi USS Michael Monsoor (DDG 1001) dự kiến sẽ được trang bị hệ thống này trong một giai đoạn hiện đại hóa tiếp theo.

Được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và cả trong nhiều thập kỷ tới, các tàu lớp Zumwalt được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến và hệ thống đảm bảo khả năng sống sót cao.

Với trọng lượng 15.000 tấn, khả năng tàng hình và tên lửa siêu vượt âm, Zumwalt trở thành biểu tượng cho sức mạnh hải quân Mỹ trong kỷ nguyên mới.