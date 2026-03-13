Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Ánh Dương (SN 1978, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định Dương không có việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu nên từ tháng 10/2024, đã vay tiền trên nhiều ứng dụng trực tuyến.

Để có tiền trả các khoản vay trên, Dương gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng xe Honda, có thể mua nhiều dòng xe máy Honda với giá rẻ hơn giá niêm yết.

Dương cam kết, sau khi nhận đủ tiền, trong khoảng 20 - 30 ngày sẽ bàn giao xe. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, khi khách nhờ mua xe, Dương báo giá thấp hơn giá thị trường và đến một số cửa hàng đại lý xe Honda ở Hà Nội mua xe theo đúng giá niêm yết và giao xe theo thỏa thuận.

Sau đó, Dương đưa ra mức giá mua thấp hơn nhiều so với giá thị trường để các bị hại tin tưởng chuyển tiền nhờ mua xe với số lượng lớn.

Bị cáo Trần Ánh Dương.

Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe để giao hoặc mua không đủ số lượng khách yêu cầu mà sử dụng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Tổng cộng có có 12 bị hại đưa cho Dương tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng mua xe máy Honda các loại.

Như anh Lê Trung N., thông qua mối quan hệ xã hội, anh N. quen biết Dương. Thấy Dương báo giá hời, anh N. nhờ Dương mua 18 xe Honda Vision, 2 xe Honda SH Mode và 1 xe Honda Wave. Hai bên không lập hợp đồng mua bán.

Ban đầu, anh N. chuyển khoản cho Dương 485 triệu đồng và được bị cáo giao đủ số xe. Sau giao dịch trên, anh N. tiếp tục nhờ Dương mua thêm 72 xe Honda các loại và chuyển cho Dương hơn 1,5 tỷ đồng nhưng bị Dương chiếm đoạt, chi tiêu hết.

Ngày 2/4/2025, anh N. yêu cầu Dương lập hợp đồng mua bán xe. Đến ngày 10/4/2025, Dương viết tay bản cam kết thừa nhận không còn khả năng giao xe và hứa sẽ sớm hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện được cam kết.

Tháng 5/2025, Dương đến cơ quan công an nộp đơn tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.