Ngày 12-3, Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) cho biết vừa truy xét, phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trong 60 phút.

Công an phường Hòa Hưng trao trả tài sản cho ông H.L

Theo điều tra, lúc 9 giờ ngày 10-3, ông H. L (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Ông L. cho biết khoảng 23 giờ tối 8-3, sau khi đi uống bia cùng bạn bè, ông đón taxi về khách sạn Hải Lý 2. Tuy nhiên, do tài xế đi nhầm đường, ông L. xuống xe tại số 393 Sư Vạn Hạnh để đi bộ về.

Do quá say xỉn và không còn tỉnh táo, ông L. đã nằm ngủ gục ngay trên bậc cửa của địa chỉ nêu trên

Vào khoảng 3 giờ 30 sáng 9-3, lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ và ông L. đang mất khả năng tự vệ, một đối tượng đi bộ ngang qua đã lục lọi, lấy trộm 1 bao lì xì chứa khoảng 20 triệu đồng, 300 USD cùng 1 chiếc ví hiệu Montblanc.

Ngay khi nhận được tin trình báo của nạn nhân, Công an phường Hòa Hưng đã vào cuộc truy xét và bắt giữ nghi phạm Ô.K.N (41 tuổi, ngụ cùng phường) chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút.

Tại cơ quan công an, đối tượng N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.