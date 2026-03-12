Ngày 12-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải (49 tuổi) 15 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Hải tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Hải sống một mình tại nhà ở xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Ngày 29-10-2025, sau cuộc nhậu thì Hải ngủ tại nhà cho đến khoảng 13 giờ. Lúc này, cháu N.T.N. cùng bạn chơi game tại khu vực nhà sau của bị cáo. Không lâu sau, các bạn của N. ra về.

Trong lúc N. đi theo bạn ra về thì Hải bất ngờ ôm nạn nhân lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến khi nạn nhân tri hô cầu cứu thì Hải sợ vụ việc bị phát hiện nên mới để N. chạy về nhà.

Sau khi nghe N. kể lại vụ việc, bà N.N.L. (40 tuổi, mẹ của N.) đến Công an xã Nguyễn Phích tố giác hành vi của bị cáo Hải. Thời điểm bị xâm hại, N. dưới 10 tuổi.