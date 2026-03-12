HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Sau 18 năm "ôm" 900 triệu đồng bỏ trốn, người đàn ông tới công an đầu thú

Tuấn Minh |

Được sự vận động của công an và người thân, người đàn ông chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng bỏ trốn trốn đã tới cơ quan công an đầu thú.

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sau một thời gian xác minh, tuyên truyền, vận động, Trần Văn Toàn (SN 1980; có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Lộng Đồng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình), người trốn truy nã 18 năm trước, đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Người đàn ông đầu thú Sau 18 năm trốn truy nã vì chiếm đoạt 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Trần Văn Toàn - người trốn truy nã 18 năm trước ra cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, năm 2008 lợi dụng việc được giao trách nhiệm thu tiền cho Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Nam Định, Trần Văn Toàn đã chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hành vi của Trần Văn Toàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) ra quyết định khởi tố bị can về hành vi phạm tội "tham ô tài sản", theo quy định tại Điều 278 Bộ Luật hình sự năm 1999 và ra quyết định truy nã đối với Toàn.

Để truy bắt Trần Văn Toàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, cùng với việc tập trung xác minh, truy xét quyết liệt, rộng rãi, gặp gỡ, vận động người thân trong gia đình vận động Toàn ra đầu thú.

Sau nhiều năm lẩn trốn, nhận thức được sai phạm của bản thân cũng như trước sự vận động, động viên của gia đình và lực lượng công an, Trần Văn Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

