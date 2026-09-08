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Chiếm đoạt nhiều tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa bán vé cào ‘trúng thưởng’ trên mạng xã hội

Đức Anh
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Tổ chức livestream bán “vé cào trúng thưởng” trên Facebook, nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả, tạo giao dịch chuyển khoản giả để dụ người chơi chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Đường dây được điều hành từ Lào và đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

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Trang Facebook và các hình ảnh do các đối tượng sử dụng để quảng bá, livestream, giới thiệu các "combo", "thẻ cào may mắn", tuyển đại lý

Theo điều tra, lực lượng Công an phát hiện các Fanpage, Facebook có tên “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86” thường xuyên tổ chức livestream bán “vé cào trúng thưởng”, có dấu hiệu bất thường.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng không chính chủ và ứng dụng ngân hàng giả, đồng thời dàn dựng các tình huống trúng thưởng, tạo giao dịch chuyển khoản giả để đánh lừa người tham gia.

Khi người chơi chuyển tiền mua các gói “vé cào” hoặc nộp thêm tiền với lý do nhận thưởng, các đối tượng lập tức chiếm đoạt. Số tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho việc truy vết.

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Các đối tượng có liên quan trong vụ án

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Đặng Ngọc Thạch (SN 1992, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Trương Việt Nguyễn (SN 2004, trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là những người cầm đầu đường dây.

Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm riêng, sau đó câu kết, phối hợp tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhằm tránh sự phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng sang tỉnh Khammuane (Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, nhóm này điều hành các Fanpage, Facebook giả mạo, thực hiện việc livestream và dụ người chơi chuyển tiền.

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Cơ quan Công an thu giữ tang vật, điện thoại dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngoài Thạch và Nguyễn, cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Nha (SN 2004, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai); Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004), Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, tham gia đường dây.

Trong quá trình phá án, Ban Chuyên án phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ.

Khi các đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch, Trương Việt Nguyễn, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường và Hoàng Thị Bích Ngọc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định.

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Tags

Ngọc Thạch

Trương Việt

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phú Thọ

lừa đảo bán vé cào trúng thưởng

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