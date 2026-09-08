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9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk nhận tiền để cho hàng trăm khối gỗ qua chốt

Huỳnh Thủy
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9 cán bộ bảo vệ rừng ở Đắk Lắk bị khởi tố vì nhận tiền "chung chi", tạo điều kiện cho hàng trăm khối gỗ "lọt" qua chốt.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi "Nhận hối lộ"; đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

9 Cán bộ bảo vệ rừng Đắk Lắk bị khởi tố vì nhận hối lộ cho gỗ qua chốt - Ảnh 1.

Nhóm cán bộ bảo vệ rừng bị khởi tố vì nhận hối lộ để cho xe gỗ qua. Ảnh: Anh Đức.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH MTV Nông Huyền, ở xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, do bà Nguyễn Thị Nga Huyền (49 tuổi) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 195m3 gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan công an, bà Huyền khai số lâm sản trên được mua từ nguồn thanh lý của các cơ quan nhà nước và chủ yếu mua của người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc vườn trồng, sau đó đưa về chế biến, băm dăm bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định, trong số lâm sản trên có hơn 148m3 gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19m3 gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA nhưng không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản.

Mở rộng điều tra, công an xác định để số lâm sản không rõ nguồn gốc có thể vận chuyển qua các chốt, trạm và đưa về tập kết tại kho bãi, bà Huyền đã "chung chi" định kỳ 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Phân trường 1 do Nguyễn Viết Trường (37 tuổi, trú tại xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) phụ trách.

Theo điều tra, sau khi thống nhất việc "chung chi", lãnh đạo Phân trường 1 giao Lê Văn Hoàng (34 tuổi), nhân viên quản lý, bảo vệ rừng, trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc việc nhận tiền hằng tháng.

Tiền hối lộ được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, công an làm rõ từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, số tiền này sau đó được chia cho các nhân viên của Phân trường 1. Đổi lại, các xe chở gỗ được tạo điều kiện đi qua lâm phần do đơn vị quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý. Trường hợp bị phát hiện, các đối tượng sẽ tìm cách giải quyết cho phương tiện tiếp tục đi.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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Đắk Lắk

bảo vệ rừng

nhận hối lộ

Phòng Cảnh sát kinh tế

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