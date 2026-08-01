Chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng của 4.800 nhà đầu tư, dàn lãnh đạo Tập đoàn Capel bị truy tố

Bằng thủ đoạn cam kết lãi suất lên tới 300% sau 2 năm, nhóm lãnh đạo Tập đoàn Capel đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel ) và Vũ Đức Tĩnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Lã Quốc Trưởng tại Cơ quan công an. Ảnh: CA

Cùng vụ án, các bị can Đỗ Doãn Năng và Hà Thị Nga (cùng là nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Capel) và Nguyễn Hà Như Thụy (nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Capel) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2022, mặc dù Tập đoàn Capel không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư thực tế nào, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm đã xây dựng kịch bản gian dối để huy động tiền của các nhà đầu tư.

Các bị can liên tục tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá Tập đoàn Capel đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, du lịch... Đồng thời, doanh nghiệp đưa ra mức lợi nhuận cam kết lên tới 300% sau 2 năm nhằm thu hút, tạo niềm tin và dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền.

Dùng tiền chiếm đoạt mua bất động sản, xe sang

Theo cáo trạng, bằng mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước, Tập đoàn Capel đã dụ dỗ 4.837 nạn nhân ký kết 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 702 tỷ đồng .

Sau khi sử dụng một phần số tiền huy động để chi thưởng, trả lợi nhuận nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng.

Sau khi huy động và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc đã sử dụng tiền để mua nhiều bất động sản, xe Cadillac và đầu tư vào một số dự án tại Long An (cũ), Kiên Giang (cũ), Hà Nội...

Nhằm che giấu nguồn gốc số tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội, các bị can bị cáo buộc đã nhờ người thân, nhân viên đứng tên tài sản hoặc chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế.

Với những hành vi trên, Viện KSND TPHCM đã truy tố các bị can trước TAND TPHCM để xét xử theo quy định pháp luật.