Chiếc vali bốc mùi hôi nồng nặc khiến cả khu chung cư bất an, cảnh sát đến rồi phát hiện điều kinh hoàng

Điều được giấu kín trong một chiếc vali chỉ lộ diện khi cảnh sát đến.

Chiếc vali trong góc phòng và phát hiện khiến chủ nhà bàng hoàng

Một chiếc vali nằm trong căn hộ cho thuê tại một khu chung cư ở bang Selangor (Malaysia) ban đầu không thu hút nhiều sự chú ý. Theo The Star, vụ việc được phát hiện vào tối 28/6 tại một căn hộ ở khu vực Taman Impian Indah, Kajang, bang Selangor. Trước đó, nhiều người dân sống gần căn hộ liên tục than phiền về mùi hôi thối bốc ra trong nhiều ngày, nghiêm trọng đến mức một số gia đình phải bịt kín các lỗ thông gió và hạn chế mở cửa sổ.

Do nhiều lần gọi điện nhưng không thể liên lạc với người thuê, chủ nhà quyết định trực tiếp đến kiểm tra căn hộ. Trả lời truyền thông địa phương, chủ nhà cho biết khi vừa bước vào bên trong, ông nhận thấy căn hộ trong tình trạng bừa bộn, sàn nhà xuất hiện nhiều vết bẩn do nước thải và mùi hôi thối bao trùm khắp không gian.

Ở một góc phòng khách, ông phát hiện một thùng các tông lớn được phủ kín bằng quần áo và nhiều mảnh vải. Từ bên dưới thùng, một chất lỏng có mùi khó chịu đang rò rỉ ra ngoài.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, ông nhìn thấy bên trong là một chiếc vali cỡ lớn. Chiếc vali phồng lên bất thường, rất nặng và gần như không thể kéo khóa hoặc di chuyển.

Linh cảm có điều chẳng lành, chủ nhà lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Một chiếc vali nằm trong căn hộ cho thuê tại một khu chung cư ở bang Selangor (Malaysia) ban đầu không thu hút nhiều sự chú ý. (Ảnh: China Press)

Theo The Vibes, lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 20 giờ 37 phút ngày 28/6. Các đơn vị điều tra cùng đội pháp y nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Quá trình kiểm tra xác định bên trong chiếc vali là thi thể một phụ nữ đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

Chủ nhà cho biết thi thể không còn có thể nhận dạng bằng mắt thường. Ông nghi ngờ nạn nhân là người phụ nữ quốc tịch Nepal, khoảng 30 tuổi, từng cùng một người đàn ông thuê căn hộ khoảng ba tháng trước. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định của chủ nhà và chưa được cảnh sát xác nhận.

Theo lời kể, cặp đôi giới thiệu là vợ chồng khi ký hợp đồng thuê nhà nhưng khá kín tiếng, ít giao tiếp với hàng xóm. Người đàn ông nhiều lần xin gia hạn thời gian đóng tiền thuê trước khi cả hai đột ngột mất liên lạc.

Kết quả khám nghiệm hé lộ nguyên nhân tử vong

Theo thông tin cập nhật từ The Star ngày 30/6, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do nhiều vết chém ở vùng đầu. Cảnh sát cũng xác nhận thi thể không bị phân xác, qua đó bác bỏ một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát cho biết căn hộ được một cặp đôi là người nước ngoài thuê từ tháng 2 năm nay. Tại hiện trường, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân nên danh tính chính thức vẫn chưa được xác nhận.

Quá trình kiểm tra xác định bên trong chiếc vali là thi thể một phụ nữ đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. (Ảnh: China Press)

Trong khi đó, nhiều cư dân sống trong khu chung cư bày tỏ sự bàng hoàng vì nơi đây vốn khá yên bình và hiếm khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

"Mọi người gần như không biết gì về họ. Họ chỉ xuất hiện rồi rời đi, rất ít giao tiếp với hàng xóm", một cư dân địa phương chia sẻ với truyền thông.

Hiện cảnh sát Malaysia đang tiếp tục điều tra vụ việc theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người. Cơ quan điều tra cũng đang truy tìm người có liên quan, đồng thời kêu gọi những ai có thông tin về nạn nhân hoặc người đàn ông từng sống cùng cô sớm phối hợp cung cấp để phục vụ quá trình điều tra.

Theo The Star Malaysia, The Vibes Malaysia