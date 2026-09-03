HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiếc thuyền chở 128 người trôi dạt giữa biển suốt 26 ngày, cảnh tượng khi phát hiện khiến lực lượng cứu hộ bàng hoàng

Phạm Trang
|

Chiếc thuyền chở 128 người rời Gambia cách đây 26 ngày để tới quần đảo Canary. Khi được lực lượng cứu hộ phát hiện, chỉ còn 45 người sống sót và 5 thi thể trên thuyền.

Hơn 80 người, trong đó có một em bé, được cho là đã tử vong trên một chiếc thuyền được phát hiện trôi dạt cách quần đảo Canary khoảng 120 km.

Theo các nguồn tin, chiếc thuyền rời Gambia cách đây 26 ngày với 128 người trên khoang, hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Chiếc thuyền được lực lượng cứu hộ phát hiện vào chiều 2/9 khi đang trôi dạt ở vùng biển phía Nam quần đảo, cách đảo Gran Canaria khoảng 120 km. Đến nửa đêm, tàu cứu hộ Guardamar Urania tiếp cận và hỗ trợ đưa những người còn sống vào bờ.

- Ảnh 1.

Ảnh: EPA

Khi được cứu, trên thuyền chỉ còn 45 người sống sót cùng 5 thi thể. Lực lượng Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha cho biết không thể đưa 5 thi thể được phát hiện trên thuyền vào bờ do biển động mạnh, khiến việc tiếp cận và trục vớt quá nguy hiểm.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha xác nhận với tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras rằng các dấu hiệu trên chiếc thuyền trùng khớp với một chiếc thuyền từng rời Gambia ngày 7/9, chở 128 người, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ sơ sinh. Như vậy, có hơn 80 người đã thiệt mạng.

Những người sống sót được đưa tới cảng Arguineguín, nơi họ được nhân viên Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ. Tại đây, họ kể rằng khi bắt đầu hành trình tới quần đảo Canary, trên thuyền có hơn 100 người. Theo lời những người sống sót, nhiều hành khách đã tử vong trong hành trình vượt biển kéo dài hàng nghìn kilomet. Cuối cùng, chỉ một phần nhỏ trong số những người lên thuyền ban đầu có thể sống sót và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Nguồn: Express

Đang ngủ ban đêm, người dân bất ngờ nhận cảnh báo không được ra khỏi nhà: 50 'con vật khổng lồ' kéo tới
Tags

Gambia

Đảo Canary

Tây Ban Nha

Hội chữ thập đỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại