Chiếc RTX 5060 Ti bị bẻ cong gần như gập đôi sau tai nạn ô tô, sửa xong vẫn hoạt động bình thường

Một chiếc GeForce RTX 5060 Ti gặp tai nạn giao thông khiến toàn bộ phần tản nhiệt và khung kim loại biến dạng nghiêm trọng. Điều bất ngờ là GPU vẫn được cứu thành công và tiếp tục hoạt động sau khi thay một chip nhớ lỗi.

Card đồ họa biến dạng nặng sau vụ va chạm

Một trường hợp sửa chữa phần cứng hiếm gặp vừa được kỹ thuật viên nổi tiếng Brother Zhang tại Trung Quốc chia sẻ. Nhân vật chính là chiếc AX Gaming GeForce RTX 5060 Ti được gửi tới cửa hàng trong tình trạng gần như "gập đôi" sau khi chiếc ô tô chứa nó bị xe khác đâm từ phía sau.

Lực va chạm khiến bộ tản nhiệt, backplate và khung gắn PCIe bị cong vênh nghiêm trọng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc card đồ họa trông như bị bẻ gập ở phần đuôi, đủ để nhiều người cho rằng thiết bị gần như không còn khả năng sửa chữa.

Tuy nhiên, sau khi tháo toàn bộ bộ tản nhiệt, Brother Zhang phát hiện PCB không hư hỏng nặng như vẻ ngoài. Nguyên nhân là nhiều mẫu RTX 5060 Ti hiện nay sử dụng PCB khá ngắn, trong khi phần kéo dài phía sau chủ yếu là bộ tản nhiệt và khung kim loại. Vì vậy, lực tác động chủ yếu làm biến dạng các chi tiết bên ngoài thay vì phá hủy toàn bộ bo mạch.

Chỉ một chip nhớ bị hỏng

Sau khi nắn lại phần khung và tiến hành kiểm tra, Brother Zhang phát hiện GPU vẫn còn hoạt động, nhưng một chip nhớ GDDR đã bị lỗi do cú va chạm.

Kỹ thuật viên này thay thế chip nhớ hỏng, sau đó kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Kết quả, chiếc RTX 5060 Ti khởi động bình thường, nhận đủ dung lượng bộ nhớ đồ họa và hoạt động ổn định.

Brother Zhang vốn được cộng đồng phần cứng biết đến với nhiều ca sửa chữa card đồ họa tưởng chừng không thể cứu. Trước đây, kỹ thuật viên này từng phục hồi các mẫu GPU bị hỏng do cháy nổ, sét đánh hoặc PCB nứt bằng các kỹ thuật thay chip và hàn BGA chuyên sâu.

Dù vậy, trường hợp RTX 5060 Ti bị biến dạng sau tai nạn ô tô vẫn được xem là khá hiếm. Với phần lớn người dùng, một card đồ họa chịu lực tác động mạnh như vậy thường sẽ bị coi là không thể sửa chữa. Tuy nhiên, nếu PCB và nhân GPU chưa hư hỏng nghiêm trọng, việc phục hồi vẫn có thể thực hiện được với thiết bị chuyên dụng và tay nghề phù hợp.