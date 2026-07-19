Chiếc Palisade độc nhất thế giới: Độ bởi Hyundai N, lắp sẵn giá nóc lẫn đèn LED, có thể chở thêm 3 bộ lốp dự phòng

Được tinh chỉnh bởi bộ phận N Performance, chiếc Palisade này không chỉ sở hữu diện mạo hầm hố mà còn gây ấn tượng bởi khả năng tải đồ.

Trong thế giới đua xe hiện đại, xe hỗ trợ kỹ thuật và an toàn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với các đội đua. Trước đây, xe wagon hay xe van nhỏ thường được sử dụng. Tuy nhiên, SUV hiện nay đã trở thành lựa chọn hàng đầu.

Do đó, Hyundai đã quyết định tạo ra một sự khác biệt lớn bằng cách chế tạo một chiếc xe đặc biệt thay vì chọn xe hiệu suất cao thông thường. Cụ thể, mẫu Hyundai Palisade XRT Pro chuyên off-road đã được chọn. Nó chính thức trở thành xe hỗ trợ kỹ thuật cho Elantra N TCR. Chiếc Palisade này được phát triển với sự đóng góp từ bộ phận Hyundai N.

Hyundai Palisade nâng cấp từ thiết kế đến trang bị

Chiếc Hyundai độc nhất vô nhị này sở hữu màu sơn xám đậm rất kín đáo nhưng vẫn nổi bật nhờ các sọc đua màu đỏ cam. Điểm nhấn này là nét đặc trưng của Hyundai N Performance. Hơn nữa, họa tiết cờ ca rô màu xanh nhạt cũng được bổ sung. Ngoài ra, các decal nhà tài trợ được dán trên cửa trước và hai bên hông xe, kết hợp cùng dòng chữ N Track Support Vehicle chạy dọc theo thân chiếc Hyundai này.

Bên cạnh đó, ngoại thất xe Hyundai còn được trang bị bộ bodykit XRT Pro mạnh mẽ. Đồng thời, xe có các điểm neo cứu hộ rất tiện dụng. Đặc biệt, chiếc Hyundai này lắp sẵn giá nóc Thule cùng đèn LED phụ trợ. Ngoài ra, thanh bảo vệ gầm xe cũng được Hyundai trang bị đầy đủ. Thực ra, những phụ kiện này ít được dùng trên đường nhựa. Tuy nhiên, chúng rất hữu ích trong các tình huống khẩn cấp.

Khả năng chuyên chở ấn tượng

Về phần đuôi xe, Hyundai đã thiết kế thêm một giá đỡ. Trang bị này được gắn trực tiếp vào móc kéo của xe Hyundai. Đáng chú ý, nó có thể chở thêm đến 3 bộ mâm và lốp dự phòng một cách dễ dàng, giúp đội ngũ kỹ thuật của Hyundai có thể thay lốp ở bất cứ đâu trong khuôn viên đường đua.

Cùng với đó, thảm sàn WeatherTech được trải sẵn để giữ sạch sẽ cho nội thất chiếc xe. Xe còn chở theo dầu nhớt đua xe chuyên nghiệp Motul. Đồng thời, dây đai cứu hộ cường độ cao và hộp đựng đồ chắc chắn cũng có mặt. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên trong chiếc Hyundai Palisade này.

Cuối cùng, chiếc xe Hyundai này còn mang theo một món đồ rất đặc biệt. Đó là chiếc mũ bảo hiểm Bell của cựu tay đua Mark Wilkins. Mẫu xe Hyundai N Track Support Vehicle này tồn tại với một sứ mệnh duy nhất là hỗ trợ đội Bryan Herta Autosport trong suốt giải đua IMSA Michelin Pilot Challenge. Do đó, chiếc Hyundai này hoàn toàn không được bán tại các đại lý.