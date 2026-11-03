Chiếc mũ đặc biệt của Quán quân Olympia 2026

Khoảnh khắc trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức lập tức đội lên đầu một chiếc mũ rất lạ mắt.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sáng 1/11 đã khép lại với chiến thắng đầy ấn tượng của Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp chuyên Sử Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với 240 điểm, nam sinh chính thức trở thành Quán quân Olympia năm nay, đồng thời giúp trường Ams có 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch.

Theo dõi trận đấu, không ít khán giả tinh ý đã nhận ra một món đồ khá lạ mắt bên cạnh Anh Đức. Đó là chiếc mũ lông màu xanh rêu, được nam sinh đặt ngay trên bục thi của mình suốt trận Chung kết. Khi kết quả chung cuộc được công bố, giữa những cái ôm của các bạn cùng thi, nam sinh cũng lập tức đội chiếc mũ lên đầu.

Chiếc mũ lông được Anh Đức đặt ngay trên bục thi trong suốt trận Chung kết (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, chiếc mũ ấy là một chiếc ushanka, kiểu mũ lông truyền thống có nguồn gốc từ Nga, nổi bật với hai vạt che tai có thể buông xuống hoặc buộc lên đỉnh đầu. Với Anh Đức, đây không chỉ là một món phụ kiện cho vui mà còn gắn với một câu chuyện gia đình.

Anh Đức chia sẻ, gia đình cậu vốn có truyền thống công tác trong lực lượng vũ trang. Từ nhỏ, nam sinh đã luôn ao ước được đội một chiếc mũ thật đặc biệt khi bước lên sân khấu. Mong muốn ấy chỉ thành hiện thực vào đầu năm 2026, khi mẹ Đức đi công tác về và mang theo chiếc mũ ushanka làm quà cho con trai.

Từ đó, chiếc mũ trở thành người bạn đồng hành của Anh Đức trên hành trình Olympia. Nó như một điểm tựa tinh thần, nhắc nam sinh rằng gia đình luôn dõi theo và ở bên mình trong từng phần thi.

Anh Đức đội chiếc mũ ushanka ngay khi trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 26 (Ảnh chụp màn hình)

Giấc mơ đứng trên sân khấu Olympia của Anh Đức bắt đầu từ năm lớp 6, khi nam sinh xem trận Chung kết năm thứ 20. Kể từ đó, Đức dành 6 năm để chuẩn bị, từ việc tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia ở trường đến bền bỉ đọc sách, tích lũy kiến thức mỗi ngày.

Tình yêu với Lịch sử của Đức cũng có một câu chuyện riêng. Năm lớp 4, khi cậu bé đang mải mê chơi game, chính bà ngoại đã gợi ý cho cháu đọc sách lịch sử. Từ những trang sách ấy, Đức dần say mê các môn khoa học xã hội, rồi chuyển từ đội tuyển Toán sang Lịch sử và sau này theo học lớp chuyên Sử. Nam sinh còn gây chú ý với khả năng ghi nhớ và hát được quốc ca của 135 quốc gia.

Tại Olympia năm thứ 26, Anh Đức là thí sinh cuối cùng giành vé vào Chung kết sau màn lội ngược dòng ở cuộc thi quý IV. Đến trận đấu cuối cùng, nam sinh tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi thi đấu nổi bật tại tất cả các phần thi để rồi chạm đến vòng nguyệt quế chung cuộc một cách đầy thuyết phục.