Chiếc MacBook rẻ nhất lịch sử của Apple có gì hay?

Apple sẽ cho ra mắt chiếc MacBook giá rẻ

Nhà phân tích tại GF Securities Jeff Pu cho hay, chiếc MacBook giá rẻ của Apple sẽ được giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng trong năm tới.

Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với báo cáo trước đó từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg xác nhận dòng MacBook giá rẻ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất và nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2026.

Mẫu MacBook mới được cho là sẽ sử dụng chip A18 Pro – loại chip vốn đang được dùng phổ biến trên các dòng iPhone. Mẫu chip này đang là 'trái tim' trên dòng iPhone 16 Pro. Mục đích của việc sử dụng con chip này là nhằm giúp Apple cắt giảm chi phí sản xuất.

Con chip này được chế tạo trên tiến trình 3 nanomet thế hệ thứ hai của Apple, đi kèm RAM 8 GB và hỗ trợ Apple Intelligence – nền tảng trí tuệ nhân tạo của hãng.

A18 Pro đủ mạnh để xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, học tập và giải trí hàng ngày, đồng thời nhờ tiến trình tiên tiến mà tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

MacBook giá rẻ được cho là trang bị màn hình LCD 13,6 inch, RAM 12 GB, SSD 256 GB và cổng USB 3.2 Gen 2 tốc độ 10 Gbps. Thiết kế tổng thể tương tự MacBook Air, nhưng Apple sử dụng một số linh kiện "hạ cấp" hơn để tối ưu chi phí và giảm giá bán.

Theo thông tin trước đó, MacBook giá rẻ có thể không quá tập trung vào việc tạo ra thiết kế siêu mỏng để tiết kiệm chi phí sản xuất, nhưng vẫn duy trì được vẻ thẩm mỹ đặc trưng của dòng MacBook. Sản phẩm sẽ có sự trẻ trung với các tùy chọn vỏ nhiều màu sắc như bạc, hồng và vàng.

Mức giá dự kiến của sản phẩm chỉ từ 599 - 899 USD. Với giá bán này, đây trở thành dòng MacBook có giá thấp nhất từ trước tới nay của Apple.

Dòng sản phẩm này được định vị cho sinh viên, doanh nghiệp và người dùng phổ thông, phục vụ nhu cầu duyệt web, làm tài liệu và chỉnh sửa đa phương tiện nhẹ nhàng.

Theo ước tính, lượng hàng xuất xưởng của MacBook giá rẻ hằng năm có thể đạt từ 5 - 7 triệu chiếc. Điều này giúp tăng tổng sản lượng MacBook của Apple từ 17 - 18 triệu chiếc hiện tại lên 30 - 40%.

Những hạn chế nếu Apple phát triển MacBook giá rẻ

Hiệu năng thấp hơn so với dòng M‑series

MacBook giá rẻ được cho là sử dụng chip A18 Pro (dòng A của iPhone) thay vì chip M (M1, M2…) vốn có hiệu năng cao hơn. Dòng A thường có ít lõi CPU/GPU hoặc các khả năng xử lý nặng hạn chế hơn so với chip M-series, do đó device giá rẻ có thể khó đáp ứng các tác vụ chuyên sâu như dựng hình, thiết kế, xử lý video.

Tính năng bị cắt giảm để tiết kiệm chi phí

Apple có thể giảm chất lượng màn hình (sử dụng tấm nền LCD rẻ hơn, kích thước nhỏ hơn) để đưa giá xuống mức thấp. Ngoài ra, linh kiện "hạ cấp" (như RAM, dung lượng lưu trữ) có thể bị hạn chế hơn so với các mẫu cao cấp để giữ giá rẻ.

Mẫu MacBook giá rẻ được cho là không hỗ trợ Thunderbolt mà chỉ có cổng USB‑C thông thường. Điều này hạn chế khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi cao cấp (ổ cứng Thunderbolt, màn hình tốc độ cao…).

Lợi nhuận thấp hơn

Khi bán ở mức giá thấp, Apple có thể chịu áp lực biên lợi nhuận giảm, đặc biệt nếu chi phí linh kiện, sản xuất và phân phối không thấp hơn nhiều so với các mẫu cao cấp. Việc ra mắt dòng giá rẻ có thể ăn mòn doanh số MacBook cao cấp như MacBook Air hoặc Pro.

Cùng với đó, khi phát triển sản phẩm giá rẻ sẽ làm ảnh hưởng đén định vị thương hiệu và chiến lược cao cấp của Apple, có thể ảnh hưởng tới giá trị cảm nhận thương hiệu.

Ngoài ra, nếu Apple nhắm vào phân khúc phổ thông, dòng giá rẻ này có thể không mang lại giá trị cao bằng các sản phẩm cao cấp về mặt lợi nhuận trung bình trên mỗi máy. Dòng máy giá rẻ thường bị người dùng thay mới nhanh hơn, có thể ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, để sản xuất MacBook giá rẻ, Apple phải tìm cách tối ưu linh kiện, nguồn sản xuất, lắp ráp để tiết kiệm chi phí. Nếu thất bại trong kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng, rủi ro biên thấp hoặc chi phí cao hơn dự kiến.

Phân khúc cạnh tranh cao

MacBook giá rẻ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Chromebook, laptop Windows phổ thông – đây là thị trường rất "giàu" cạnh tranh về giá và tính năng. Nếu Apple không cân bằng tốt giữa chi phí và giá bán, rất dễ bị mất lợi thế cạnh tranh.

Như vậy, việc Apple phát triển dòng MacBook giá rẻ mang nhiều cơ hội – mở rộng thị trường, tăng doanh số – nhưng cũng đi kèm rất nhiều thách thức như hiệu năng thấp hơn, lợi nhuận thấp hơn, rủi ro ảnh hưởng thương hiệu cao cấp, và nguy cơ bị phân khúc thị trường "ăn mòn".