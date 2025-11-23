Loạt “đại gia” TQ tìm cơ hội rót vốn, nhắm vào các lĩnh vực tỷ đô tại tỉnh tăng trưởng top đầu VN

Quảng Ninh hiện là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là từ Trung Quốc. Tỉnh đang có các dự án của nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia, với tổng vốn đăng ký vượt 17 tỷ USD.

Mới đây, đoàn các nhà đầu tư Trung Quốc do ông Zong Shuan, Chủ tịch Tập đoàn Dịch An, TP Nam Dương làm trưởng đoàn đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh.

Chia sẻ ý tưởng phát triển, đầu tư, ông Zong Shuan, Chủ tịch Tập đoàn Dịch An, TP Nam Dương đánh giá cao dư địa phát triển của Quảng Ninh với những tiềm năng nổi trội ở nhiều lĩnh vực; cơ hội đầu tư kinh doanh phát triển mạnh mẽ.

Ông cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc có nhiều thế mạnh và đang quan tâm đến việc rót vốn vào Quảng Ninh ở các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp dược phẩm, ô tô năng lượng mới, công nghệ xử lý rác phát điện, bất động sản và vật liệu xây dựng mới…

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội, từ đó sớm triển khai những dự án và sản phẩm hợp tác đầu tiên, đồng hành cùng tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh luôn dành những điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, từ các chính sách hỗ trợ về thủ tục hành chính, đất đai, hạ tầng dịch vụ công đến việc đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và bình đẳng, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài.

Quảng Ninh kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ sớm nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng hợp tác tại Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác trong chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng.

Theo số liệu được Quảng Ninh công bố, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian vừa qua được đẩy mạnh. Tính chung trong 10 tháng năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư ngoài ngân sách trong nước của Quảng Ninh đạt trên 204.000 tỷ đồng, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của Quảng Ninh cũng đạt trên 528 triệu USD, tương đương 13.460 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 34,16% trong 10 tháng, duy trì là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, tạo nền tảng vững chắc để giai đoạn 2026 - 2030 duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm; đồng thời nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên trên 18% GRDP.

Để hoàn thành các mục tiêu này, tỉnh xác định việc thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn giữ vai trò then chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ninh định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, dựa trên các động lực chính gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Vì vậy, chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh tập trung có chọn lọc vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch – dịch vụ – thương mại có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Theo số liệu thống kê, GRDP 9 tháng của Quảng Ninh ước tăng 11,66% – mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trước đó, chỉ số này hằng năm chỉ dao động từ 8,02 - 10,12%. Với kết quả ấn tượng này, Quảng Ninh đứng đầu cả nước, xếp thứ 1/34 tỉnh, thành về tốc độ tăng trưởng GRDP.



