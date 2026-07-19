HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiếc áo da gắn với ‘ông vua AI’ Jensen Huang được đấu giá gần 1 triệu USD

Bình Giang
|

Chiếc áo khoác da màu đen gắn liền với hình ảnh của Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang vừa được bán với giá 960.000 USD, tại cuộc đấu giá của Sotheby’s ở New York, cao gấp 16 lần mức định giá ban đầu.

- Ảnh 1.

CEO Nvidia Jensen Huang mặc chiếc áo da trong bức ảnh trên trang bìa tạp chí TIME

Theo Sotheby’s, có 45 nhà sưu tập tham gia đấu giá chiếc áo khoác hiệu Tom Ford. Ông Brahm Wachter, Giám đốc bộ phận đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby’s, mô tả đây là “hiện vật gắn bó mật thiết với một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Trong hơn 1 thập kỷ, chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn phong cách của ông Huang. CEO Nvidia thường mặc áo này tại các sự kiện ra mắt sản phẩm, hội nghị dành cho nhà phát triển, những thông báo quan trọng về AI và cả khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time năm 2021.

Sotheby’s cho biết chiếc áo được xác định là mẫu ông Huang mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day ở Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc) vào tháng 10/2023 và có chữ ký của ông ở mặt trong - đã được tổ chức James Spence Authentication xác thực.

Theo người phát ngôn của ông Huang, vị CEO đã sử dụng chiếc áo này trong ít nhất 20 năm.

Giống như cố CEO Apple Steve Jobs gắn với chiếc áo cổ lọ màu đen hay CEO Meta Mark Zuckerberg với áo phông xám, áo khoác da đã trở thành biểu tượng nhận diện của Jensen Huang. Hình ảnh này cũng gắn liền với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nvidia trong cuộc đua AI.

TIN LIÊN QUAN

Dưới sự lãnh đạo của ông Huang, Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa đã vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về chip AI và là công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Sự bùng nổ của AI đã khiến các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia trở thành mặt hàng được săn đón trên toàn cầu.

Theo Forbes , ông Jensen Huang hiện sở hữu khối tài sản khoảng 175 tỷ USD, là người giàu thứ 7 thế giới. Tạp chí Fortune xếp ông ở vị trí số 1 trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2025.

Cuộc đấu giá do Long Journey Ventures tổ chức hôm 17/7, để gây quỹ cho Edge Institute - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ đào tạo, học bổng và các chương trình phát triển dành cho thế hệ nhà sáng tạo trẻ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, khoa học, văn hóa và xã hội.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đấu giá

Jensen Huang

áo da

gần 1 triệu USD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại