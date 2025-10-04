Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo

Những người theo dõi showbiz Việt dạo này cũng biết chuyện, Phương Oanh - Shark Bình liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi từng gây xôn xao dư luận khi công khai mối quan hệ, vượt qua sóng gió để đến với nhau và xây dựng tổ ấm riêng. Tuy nhiên, thời điểm này, cuộc hôn nhân của cả hai cũng nhận được sự quan tâm, bàn tán của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh chia sẻ loạt khoảnh khắc đón Trung thu cùng hai con. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên rạng rỡ, ân cần ôm con trong vòng tay, tạo nên khung hình ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, sự vắng mặt của Shark Bình đã làm dấy lên nhiều bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng, đây có thể chỉ là sự sắp xếp bình thường, nhưng cũng không ít ý kiến đặt câu hỏi về tình trạng của cặp đôi.

Giữa lúc những bàn tán ngày càng nhiều, Phương Oanh tiếp tục có động thái trên mạng xã hội. Thay vì trực tiếp đề cập đến các ồn ào, nữ diễn viên gửi lời nhắn đầy tình cảm: "Mẹ con cháu cảm ơn yêu thương của mọi người! Chúc cô dì chú bác Trung thu vui vẻ, an lành ạ!". Động thái ngắn gọn nhưng tinh tế này cho thấy Phương Oanh vẫn chọn cách im lặng trước dư luận, giữ sự điềm tĩnh để tập trung cho gia đình và các con.

Phương Oanh chỉ gửi lời cảm ơn bên dưới những bức ảnh cùng 2 con, không bàn tán thêm về những bàn tán xung quanh

Trước đó, Phương Oanh đón sinh nhật cùng 2 con, thiếu vắng Shark Bình

Hành trình tình yêu của Phương Oanh và Shark Bình từng trải qua không ít sóng gió. Cả hai công khai mối quan hệ vào giữa năm 2022, ngay lập tức vấp phải nhiều tranh cãi. Phương Oanh khi ấy chịu nhiều áp lực, đối diện với những chỉ trích gay gắt từ dư luận. Cô từng thừa nhận quãng thời gian đó khủng hoảng nhất trong cuộc đời, có lúc rơi vào tuyệt vọng và nghĩ đến điều tiêu cực. May mắn thay, nữ diễn viên luôn có gia đình, bạn bè và cả người đàn ông bên cạnh đồng hành, động viên để vượt qua.

Phương Oanh từng chia sẻ: "Trong khoảng một, hai tuần đầu khi việc yêu đương lộ ra, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ và luôn thường trực cảm giác bản thân không còn gì để mất. Mỗi khi cảm xúc của mình chùng xuống là những khi bản thân thấy tuyệt vọng vô vùng. Giờ chỉ cần nhắc lại thôi là cảm xúc ấy lại ùa về. Tôi không thể để lộ sự bất an ấy của mình với mọi người, bởi như vậy cũng chẳng để làm gì. Tôi phải tự chịu đựng, phải tự gồng gánh mà vượt qua.

Những lúc chỉ còn một mình khi đêm buông, tôi lại cảm thấy mọi thứ rất kinh khủng. Có không ít lần, khoảng ba hay bốn bận gì đó, tôi từng nghĩ đến những thứ khá tiêu cực. Có những lúc tôi mất kiểm soát tới độ muốn đánh mất mình, muốn tự làm hại bản thân. Khi ấy Oanh mới thấu hiểu tại sao có không ít nghệ sĩ lựa chọn phương thức tiêu cực nhất. Bởi họ đã bị đẩy đến chỗ cảm thấy mình không còn gì nữa. Khi mọi thứ trước mắt đều sụp đổ, họ sợ phải đối diện, sợ sẽ tiếp tục bị vùi dập và muốn tự giải thoát để bản thân không phải trải qua cảm giác ấy".

Phương Oanh từng đối mặt với nhiều khó khăn, khủng hoảng khi lộ chuyện yêu Shark Bình

Đến tháng 6/2023, cả hai chính thức đăng ký kết hôn, khẳng định mối quan hệ hợp pháp sau nhiều tranh cãi. Một năm sau, hạnh phúc của cặp đôi thêm trọn vẹn khi Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai một gái. Trên mạng xã hội, khán giả từng không ít lần được chứng kiến những khoảnh khắc gia đình bốn người quây quần, đầy ắp tiếng cười. Đó cũng là lý do khiến nhiều người yêu mến và tin tưởng rằng nữ diễn viên cuối cùng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những chặng đường nhiều biến cố.

Tuy nhiên, song song với sự ngọt ngào, mối tình này chưa bao giờ thiếu đi những ồn ào. Từ chuyện đời tư, việc nuôi dạy con đến những phát ngôn trên mạng xã hội, Phương Oanh - Shark Bình luôn là đề tài được đem ra bàn luận.