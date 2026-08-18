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"Chị Việt Hương, anh Hoài Tâm, Tố My ở Việt Nam cũng gửi vòng hoa sang"

Tùng Ninh
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"Nhiều người tôi không nhớ tên hết nhưng vẫn gửi vòng hoa tới. Tôi xin cảm ơn rất nhiều" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã livestream tại tang lễ mẹ ruột mình. Anh chia sẻ: "Hôm nay là đám tang má. Tôi muốn livestream để cảm ơn bạn bè từ phương xa, gia đình gần xa, bà con thân thuộc, bạn bè đồng nghiệp, anh em ruột thịt.

Nhiều vòng hoa từ Việt Nam gửi sang Mỹ viếng mẹ Quang Lê - Ảnh 1.

Trong những ngày qua, tôi có đăng cáo phó của mẹ và nhận được hơn 10 nghìn lời chia buồn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Tang lễ của má được tổ chức tại nhà quàn tại Mỹ và chúng tôi cũng sẽ chôn cất má ở Mỹ. Tấm hình tôi đang đứng cạnh là của nhiếp ảnh gia Duy Khiêm tặng má. Rất cảm ơn.

Ở đây là rất nhiều vòng hoa mọi người gửi tới để chia buồn và viếng má. Tôi sẽ đi một vòng khắp các vòng hoa để gửi lời cảm ơn tới mọi người".

Nói rồi, Quang Lê đi khắp nhà quàn, đi từng vòng hoa để đọc tên từng người gửi vòng hoa tới nhằm cảm ơn. Số vòng hoa rất nhiều, lên tới hàng trăm vòng hoa.

Đa số các vòng hoa tới từ bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ ở khắp nơi, từ các tiểu bang khác tới cả Việt Nam gửi tới như vòng hoa của Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Mai Thiên Vân, Việt Hương, Hoài Tâm, Lương Tùng Quang, Đức Thịnh, Hương Thủy, Quang Lâm, Lệ Phương…

Nhiều vòng hoa từ Việt Nam gửi sang Mỹ viếng mẹ Quang Lê - Ảnh 2.

Quang Lê nói: "Mai Thiên Vân đang đi show ở tận Canada không về được nhưng vẫn gửi vòng hoa. Mai Thiên Vân rất thân với má và còn tới nhà tôi ăn cơm với má nhiều lần. Cảm ơn Mai Thiên Vân nhiều.

Chị Việt Hương, anh Hoài Tâm, Tố My, Quang Lâm ở Việt Nam cũng gửi vòng hoa sang. Tôi xin cảm ơn nhiều. Quang Lâm không xin được visa sang Mỹ nhưng vẫn gửi vòng hoa".

Ngoài ra còn có nhiều vòng hoa được gửi từ các bầu show, bác sĩ, nhà sản xuất, tỷ phú, các đối tác làm ăn, khách đi tour du lịch… như vòng hoa của vợ chồng ca sĩ tỷ phú Bích Tuyền. Quang Lê nói: "Nhiều người tôi không nhớ tên hết nhưng vẫn gửi vòng hoa tới. Tôi xin cảm ơn rất nhiều".

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