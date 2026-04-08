Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yêu cầu của Iran

Theo hãng tin Tasnim, kế hoạch 10 điểm của Iran như sau:

1. Những đảm bảo cơ bản từ phía Mỹ rằng, Iran sẽ không bị tấn công lần nữa.

2. Iran kiểm soát eo biển Hormuz.

3. Công nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

4. Dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chính.

5. Dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt thứ cấp.

6. Chấm dứt tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại Iran.

7. Chấm dứt tất cả các nghị quyết chống lại Iran do Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua.

8. Bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran

9. Rút quân Mỹ khỏi khu vực.

10. Chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah ở Lebanon.

Lập trường của Bộ Ngoại giao Iran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lưu ý, "trong thời gian hai tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi, thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và với sự cân nhắc thích đáng về các hạn chế kỹ thuật".

"Nếu các cuộc tấn công chống lại Iran được chấm dứt, lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động phòng thủ", ông Araghchi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố, nước này sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả các yêu cầu của mình được đáp ứng, trừ khi đạt được một giải pháp chính trị.

"Chúng tôi đang sẵn sàng chiến đấu và nếu đối phương phạm phải sai lầm nhỏ nhất, họ sẽ nhận được một phản ứng mạnh mẽ", tuyên bố nêu rõ.

Tổng thống Mỹ chấp nhận đề xuất của Pakistan

"Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, và Thống chế Asim Munir, trong đó họ yêu cầu tôi tạm dừng việc sử dụng lực lượng hủy diệt nhắm vào Iran tối nay, và với điều kiện Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz. Tôi đồng ý tạm ngừng ném bom Iran trong thời hạn hai tuần", ông Trump viết trên Truth Social.

"Đây sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều! Lý do là vì chúng tôi đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự. Chúng tôi đang tiến rất xa trong việc đạt được một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình ở Trung Đông", ông Trump cho biết thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đề xuất 10 điểm của Iran là "cơ sở khả thi để đàm phán".

"Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đều đã được thống nhất, nhưng cần hai tuần để hoàn tất và thực hiện thỏa thuận", ông Trump nhấn mạnh và lưu ý thêm, Lầu Năm Góc "sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz".

Israel ủng hộ quyết định của Mỹ

"Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần, với điều kiện Iran ngay lập tức mở cửa eo biển, ngừng tất cả các cuộc tấn công vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một thông báo.

Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh, "thỏa thuận ngừng bắn hai tuần không bao gồm Lebanon".

Đáng chú ý, Thủ tướng Pakistan trước đó nói rằng, thỏa thuận ngừng bắn bao trùm "khắp mọi nơi," kể cả Lebanon.

Cuộc đàm phán ngày 10/4

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đã mời phái đoàn Iran và Mỹ đến Islamabad vào ngày 10/4 để tiếp tục đàm phán.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, các bên dự kiến sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp.

Theo nguồn tin CNN, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Tổng thống, Steve Witkoff, và con rể ông Trump, Jared Kushner, có thể tham gia vào các cuộc đàm phán.