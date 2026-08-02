Chi Pu thắng giải quốc tế

Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại được vinh danh ở Gala Weibo.

Chiều 1/8, sự kiện Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực như Baifern Pimchanok, Chi Pu, Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, BILLKIN, Trương Gia Tề... Trong đó, Chi Pu thu hút sự quan tâm khi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được mời tham dự sự kiện do Weibo tổ chức.

Giữa dàn sao quốc tế, sự xuất hiện của Chi Pu tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của cô trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau chuỗi hoạt động nổi bật tại Trung Quốc kể từ sau chương trình Đạp Gió 2023.

Chi Pu tự tin trên thảm đỏ với bộ váy lấy cảm hứng từ hoa sen

Lần đầu góp mặt tại Gala Weibo, Chi Pu lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen cách điệu. Bộ váy với những đường cắt xẻ tinh tế giúp tôn lên vóc dáng cân đối nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, nữ tính. Qua ống kính livestream, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi điểm với nhan sắc không tỳ vết. Gương mặt hài hòa, làn da căng mịn cùng thần thái tự tin giúp Chi Pu nổi bật trên thảm đỏ của sự kiện, thậm chí giật spotlight dàn mỹ nhân quốc tế.

Chi Pu được vinh danh ở Weibo Gala

Trong đêm gala là khi Chi Pu được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ all round đầy sức hút" (Weibo All-Round Stage Charismatic Artist). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam không chỉ tham dự mà còn được vinh danh tại Gala Weibo.

Đứng trên sân khấu nhận giải, Chi Pu bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được Weibo trao tặng giải thưởng này. Nữ nghệ sĩ mở đầu phần phát biểu bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn vì có cơ hội mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á.

Chi Pu xúc động phát biểu

Nhìn lại hành trình những năm qua, Chi Pu cho biết việc được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp và khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã mang đến cho cô những trải nghiệm vô giá. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc chính là sợi dây kết nối kỳ diệu, có sức mạnh đưa con người xích lại gần nhau hơn bất kể khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa.

Bên cạnh khoảnh khắc nhận giải, Chi Pu còn mang đến Gala Weibo sân khấu biểu diễn ca khúc mới Chưa Bao Giờ. Tiết mục giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh trình diễn với vũ đạo, thần thái sân khấu cùng khí chất cuốn hút.

Chi Pu biểu diễn ca khúc mới Chưa Bao Giờ tại sân khấu Gala Weibo

Giọng hát của Chi Pu cũng được đánh giá có nhiều tiến bộ sau nhiều năm rèn luyện. Trên sân khấu được đầu tư hoành tráng với phần dàn dựng công phu và những động tác vũ đạo phức tạp, nữ nghệ sĩ cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến tinh thần "máu chiến" từng giúp Chi Pu tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Đạp Gió 2023 cách đây ba năm.

Đến thời điểm hiện tại, Chi Pu vẫn là nghệ sĩ Việt để lại nhiều dấu ấn nhất tại thị trường Trung Quốc. Sau thành công từ Đạp Gió 2023, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc và hoạt động giải trí tại quốc gia tỷ dân mời tham gia. Không chỉ liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn, Chi Pu còn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng tại Trung Quốc. Nhiều trang truyền thông nước này từng gọi cô là "đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", cho thấy sự quan tâm và ưu ái mà nữ nghệ sĩ nhận được từ truyền thông sở tại.

Chi Pu cũng có cơ hội biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô lớn, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, qua đó tiếp tục nâng cao độ nhận diện tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Chi Pu chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện:

Hành trình của Chi Pu sau Đạp Gió 2023 không chỉ góp phần thay đổi những định kiến từng bủa vây cô trong nhiều năm mà còn trở thành minh chứng cho thấy nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tạo dựng chỗ đứng trên thị trường quốc tế nếu sở hữu chiến lược phát triển rõ ràng, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.