Chỉ huy IRGC: Lực lượng Mỹ đã 'tháo chạy' khỏi eo biển Hormuz

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng Mỹ đã rút lui hơn 1.000km khỏi vùng biển Iran.

Eo biển Hormuz.

“Người Mỹ đã bỏ chạy và di chuyển hơn 1.000km ra khỏi biên giới của chúng ta. Đây không phải là sự lựa chọn của họ, mà là do quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran và quyền lực của IRGC”, Chuẩn đô đốc Ali Fadavi - chỉ huy cấp cao của IRGC, nói.

Ông Fadavi khẳng định, không còn tàu chiến nào của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman hay phía Bắc Ấn Độ Dương.

Ông mô tả các tàu chiến Mỹ "hoàn toàn dễ bị tổn thương" trước những cuộc tấn công của Iran.

Vị chỉ huy nhấn mạnh, eo biển này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, và cảnh báo các tàu sử dụng tuyến đường phía Nam do Mỹ giám sát có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Chuẩn đô đốc Ali Fadavi đã đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, giữa lúc Mỹ và Iran đang tranh giành quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Ngày 5/10, cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh báo cáo, một tàu chở dầu gần Oman đã tuân thủ chỉ thị của IRGC về việc quay trở lại hoặc sẽ bị tấn công.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuần trước cho biết, họ đã điều hướng 125 tàu thương mại kể từ tháng 7, để đảm bảo việc tuân thủ lệnh phong tỏa.

Tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn bất chấp các cuộc đàm phán gián tiếp.

Ngày 4/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại, cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran.

Đề xuất bảy ngày của Iran đưa ra kế hoạch khôi phục quyền thông hành và nối lại đàm phán hạt nhân, để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nới lỏng hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản và đe dọa sẽ "tiêu diệt" Iran, nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Axios và Wall Street Journal đưa tin, các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ có thể sẽ được nối lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ngày 4/10, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết, Iran cam kết theo đuổi con đường ngoại giao, nhưng sẵn sàng tự vệ trước một cuộc tấn công khác.