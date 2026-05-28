Câu chuyện "xe mình có đổ được E10 không" không chỉ cánh đàn ông quan tâm, mà các mẹ bỉm cũng đang vô cùng sốt sắng. Đơn giản, mỗi ngày với các mẹ là quãng di chuyển rất phức tạp: đưa con đi học - đi làm - đón con về - đi chợ. Việc phải bòn mình giữa đường mỗi ngày ở tiết trời này thật sự là cực hình, và sự hoang mang rằng xe mình đang đi có tương thích với loại nhiên liệu mới cũng là điều hợp lý. Không ai muốn đang nóng 40 độ, con cái nheo nhóc mà xe lại có vấn đề giữa đường.

Từ tháng 6 tới, nhiều cây xăng sẽ chuyển sang sử dụng xăng E10 thay cho RON95 thông thường. Đây là loại xăng pha khoảng 10% ethanol sinh học. Thực tế, E10 đã được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia như Thái Lan, tuy nhiên không phải dòng xe nào cũng tương thích hoàn toàn.

Đặc biệt với các mẹ ngày nào cũng chở con đi học, đưa đón con bằng xe máy, việc xe chết máy giữa đường hay gặp trục trặc đúng giờ tan tầm thực sự là tình huống rất áp lực.

Những dòng xe được cho là có thể dùng E10 bình thường:

Honda: hầu hết các đời xe đều dùng được

Yamaha sản xuất từ năm 2010 trở lên

Piaggio, SYM: đa số dùng được

Ô tô đời từ 2006 trở lên: phần lớn tương thích

Một số dòng xe cũ cần kiểm tra thêm:

Suzuki các đời cũ như: Smash; Shogun; GN125; AN125; Hayate; Viva 110... được khuyến cáo nên hỏi đại lý hoặc hãng trước khi sử dụng E10.

Ngoài ra, các xe sản xuất trước năm 2006 được cho là không phù hợp với loại xăng này. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng E5 RON92, hiện vẫn còn được lưu hành trong thời gian tới.

Bên cạnh việc kiểm tra loại xe, nhiều người cũng chia sẻ thêm một số lưu ý khi sử dụng xăng E10 trong thời tiết nắng nóng:

Không nên đổ xăng quá đầy bình vì thành phần ethanol có thể giãn nở khi nhiệt độ cao, dễ gây trào xăng.

Với những xe ít sử dụng, chỉ nên đổ lượng vừa đủ vì E10 dễ hút ẩm hơn xăng thường nếu để lâu trong bình và gây hiện tượng tách nước.

Xe cũ nên vệ sinh bình xăng định kỳ do ethanol có tính tẩy nhẹ, dễ làm bong cặn bẩn lâu ngày gây tắc lọc xăng.

Hiện thông tin về việc chuyển đổi sang xăng E10 đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt từ các phụ huynh thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

Bởi đôi khi chỉ một sự cố nhỏ giữa đường, nhất là trong thời tiết nắng nóng và đang chở theo con nhỏ, cũng đủ khiến nhiều cha mẹ “muốn đứng hình” vài giây như câu chuyện của mẹ bỉm nói trên.