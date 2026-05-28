Tháng Quý Tỵ (tháng 4 âm lịch) năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày Chủ nhật 17/5/2026 dương lịch, mang theo dòng năng lượng Trường Lưu Thủy luân chuyển mạnh mẽ. Đây chính là cơ hội "vàng" để 4 con giáp có vận trình im ắng, trầm lắng từ đầu năm đến nay bứt phá và lội ngược dòng để gặt hái lộc lá:

1. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp chống lưng - Bế tắc khơi thông

- Chi tiết tài lộc: Từ đầu năm đến nay, tuổi Sửu là con giáp gặp khá nhiều áp lực khách quan khiến các dự án trì trệ và dòng vốn bị thắt chặt. Bước sang tháng Quý Tỵ, cục diện Tam Hợp xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn khơi thông các bế tắc tài chính. Bản mệnh có duyên lớn với đất đai, nhà cửa hoặc thu hồi được những khoản nợ cũ tưởng chừng đã mất, nguồn thu chính tăng trưởng đều đặn.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu hãy đặt một bình gốm sứ màu vàng hoặc nâu đất ở hướng Đông Bắc của phòng làm việc để tụ khí Thổ. Con giáp này cũng nên thực hiện các giao dịch lớn vào các khung giờ hoàng đạo buổi sáng và diện trang phục màu vàng hoặc đỏ để tăng cát khí.

2. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp hỗ trợ - Tài vận bùng nổ

- Chi tiết tài lộc: Giai đoạn đầu năm của tuổi Thân trôi qua khá bình lặng, thu nhập chỉ ở mức đủ chi tiêu và thiếu đi những bước đột phá. Tháng 4 âm lịch này, nhờ cục diện Lục Hợp cát tường, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ mạnh mẽ ngoài mong đợi. Quý nhân là cấp trên hoặc đối tác lớn sẽ chủ động đem đến những lời mời hợp tác, ký kết hợp đồng béo bở, giúp nguồn thu phụ tăng vọt.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thân có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương hoặc đồng xu cổ) ở hướng Chính Tây trên bàn làm việc để kích hoạt hành Kim. Khi đi đàm phán, con giáp này có thể mặc trang phục màu vàng kim hoặc trắng để thu hút sự tin tưởng.

3. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp soi rọi - Lội ngược dòng ngoạn mục

- Chi tiết tài lộc: Người tuổi Dậu từ đầu năm tới giờ làm việc rất chăm chỉ nhưng thành quả nhận lại chưa xứng đáng, tài chính ở trạng thái dậm chân tại chỗ. Dưới sức nóng "lửa thử vàng" của hỏa cục tháng Tỵ tương sinh cho bản mệnh Kim, con giáp này sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Lượng khách hàng tăng đột biến giúp người làm kinh doanh chốt đơn liên tục, người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng nóng rất đậm.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu nên sử dụng ví tiền hoặc mang theo phụ kiện có màu vàng đất hoặc nâu để tối ưu hóa năng lượng tương sinh Thổ - Kim. Con giáp này cũng có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh vàng tại góc Đông Nam của phòng khách để giữ chặt tài khí, ngăn hao tài.

4. Con giáp tuổi Thìn: Hỏa sinh Thổ - Cát tinh trợ lực

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Thìn đã trải qua những tháng đầu năm khá mệt mỏi với nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài kế hoạch khiến ví tiền thâm hụt. Tuy nhiên, sang tháng 4 âm, hỏa khí phương Nam vượng của tháng Tỵ trở thành nguồn sinh dưỡng lớn cho hành Thổ của con giáp này. Bản mệnh sẽ tìm thấy những hướng đi mới đầy triển vọng trong công việc, có cơ hội tăng thu nhập từ nghề tay trái và nhận được sự hỗ trợ tài chính từ tiền bối.

- Cách tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Thìn hãy đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để dẫn lối dòng chảy tài lộc từ nạp âm Trường Lưu Thủy của tháng.

*Lưu ý chung: Trong tháng Quý Tỵ, 4 con giáp tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Thìn cần chủ động nắm bắt các cơ hội hợp tác lớn để tận dụng tối đa cát khí từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp. Do hỏa khí của tháng cực vượng, các bạn nên giữ sự điềm tĩnh trong giao tiếp nhằm tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm không đáng có với đối tác và đồng nghiệp. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để củng cố các nguồn thu sẵn có, đồng thời cần rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ trước khi quyết định mở rộng quy mô đầu tư. Cuối cùng, việc duy trì một kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và xây dựng nền móng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.