Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 154/CĐ-TTg ngày 31/8/2025 về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu rõ: Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương; các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho người dân từ ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Theo Công điện, đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2025, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho người dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân; rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho người dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 02 tháng 9 năm 2025.

2. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

3. Việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể người dân, do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.