Chỉ có một từ để nói về Vương Hạc Đệ

Tối 17/1, Vương Hạc Đệ tổ chức concert D Party 2 tại Macau (Trung Quốc). Buổi biểu diễn tạo nên 1 đại tiệc visual mãn nhãn với duy nhất nhân vật chính là mỹ nam sinh năm 1998. Ngoài việc được ngắm nhìn nhan sắc đẹp trai như AI tạo ra, hoàn mỹ như tượng tạc, fan còn được dịp "bỏng mắt" với màn lột áo khoe body 6 múi "sầu riêng" chất lượng đến từ Vương Hạc Đệ. Chỉ có một từ để bàn về lần xuất hiện này - đỉnh.

Khoảnh khắc cởi trần nhảy đầy táo bạo, để lộ thân hình cực phẩm của Vương Hạc Đệ lập tức vào top 1 hot search Weibo. Trên MXH, các fan girl gào thét 1000 lần, cứ đòi "truyền thái y ngay" khi thấy body 6 múi "mlem" của mỹ nam Thương Lan Quyết. Các netizen cảm thán từ nay đừng chỉ đến ý đến gương mặt, thân hình của Vương Hạc Đệ cũng là báu vật Cbiz: Nhìn là muốn dựa vào bờ vai, lồng ngực ấy!. Với visual đẹp từ đầu đến chân, bảo sao nam diễn viên này không có đối thủ ở Cbiz.

Vương Hạc Đệ có màn lột áo cởi trần khoe body táo bạo trên sân khấu concert cá nhân (Nguồn: Weibo)

Cơ bắp săn chắc, body 6 múi sầu riêng cực "mlem" của nam diễn viên khiến mạng xã hội rần rần, hội chị em được 1 một phen "mất máu". Ảnh: Weibo.

Với vẻ đẹp "chuẩn men", vóc dáng đẹp như tạc tượng, không ngoa khi xếp Vương Hạc Đệ vào top đầu những mỹ nam "cực phẩm" của Cbiz. Trước visual của nam diễn viên này, các fan nữ "mất liêm sỉ" mà gục ngã thì cũng không có gì lạ. Ảnh: Weibo.

Visual đẹp như AI, không có điểm nào để chê của Vương Hạc Đẹp "hớp hồn" mọi khán giả. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sohu, Vương Hạc Đệ sở hữu gương mặt đậm chất "con nhà quyền lực" cùng ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh và thần thái tự tin. Vẻ đẹp "bad body", thậm chí có hơi ngông cuồng và bất cần giúp anh trở nên khác biệt. Ảnh: Weibo

Ngoài lên hot search vì visual đẹp trai trời ban, concert của Vương Hạc Đệ còn chiếm sóng, gây tranh cãi khắp nơi khi nam diễn viên công khai "xé couple" với Ngu Thư Hân - người từng đóng cặp với anh trong bộ phim hot nhất năm 2022 Thương Lan Quyết. Trong phần giới thiệu các vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp của mình trong concert, Vương Hạc Đệ loại bỏ luôn bộ phim Thương Lan Quyết.

Chưa kể, mỹ nam này còn được cho là có hành vi đâm sau lưng Ngu Thư Hân khi để Triệu Lộ Tư làm khách mời đặc biệt trong sự kiện. Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư có ân oán sâu đậm, là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Vì vậy, việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn cho thấy anh đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân.

Theo tờ Sina, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đều là ngôi sao được săn đón hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Sau tiếng vang của siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết, cặp sao là couple màn ảnh nhận được sự yêu thích từ công chúng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai khá "nhạy cảm", nhất là đối với fan của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Người hâm mộ của 2 diễn viên trẻ này vốn không ưa nhau, thường xuyên khẩu chiến kịch liệt trên MXH.

Việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới buổi biểu diễn của mình mà không mời Ngu Thư Hân, thậm chí "bơ đẹp" tác phẩm Thương Lan Quyết làm dậy sóng MXH. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo