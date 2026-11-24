Ở tuổi gần 80, mẹ Chi Bảo vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hào hứng khi được đồng hành cùng con trai, con dâu và các cháu trong chuyến du lịch.

Mới đây vợ chồng diễn viên Chi Bảo có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đồng hành cùng hai vợ chồng trong hành trình này còn có mẹ ruột của nam diễn viên và hai con Gia Khang, Gia Linh.

Đây là lần đầu tiên cả gia đình Chi Bảo đến Thượng Hải, đúng dịp thành phố bước vào mùa thu với khung cảnh lãng mạn. Chuyến đi không chỉ giúp các thành viên có dịp khám phá một vùng đất mới mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để cả nhà ở bên nhau, lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Chi Bảo đưa vợ con đi nghỉ lễ tại Thượng Hải.

Chia sẻ về hành trình, Lý Thùy Chang cho biết hai con rất thích khám phá và tìm hiểu những điều mới mẻ. Vì vậy, những chuyến đi xa cũng là cơ hội để các bé có thêm trải nghiệm, đồng thời giúp bố mẹ gắn kết với con nhiều hơn.

“Các con tôi rất thích khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ. Những dịp đi chơi xa thế này cũng là để chúng tôi gắn kết tình cảm gia đình, tranh thủ ở bên con nhiều hơn, lưu giữ ký ức tuổi thơ đẹp cho hai bé”, Lý Thùy Chang chia sẻ.

Lý Thuỳ Trang muốn tạo ra nhiều kỷ niệm gia đình cho các con.

Một trong những thành viên đặc biệt của chuyến đi là mẹ ruột Chi Bảo. Ở tuổi gần 80, bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và hào hứng khi được đồng hành cùng con trai, con dâu và các cháu trong chuyến du lịch.

Lý Thùy Chang cũng tiết lộ cô có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Dù đã lớn tuổi, mẹ Chi Bảo vẫn rất năng động, vui tính nên hai mẹ con luôn cảm thấy gần gũi, thoải mái khi trò chuyện và dành thời gian bên nhau.

Với gia đình Chi Bảo, chuyến đi Thượng Hải lần này không đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn là dịp để nhiều thế hệ cùng trải nghiệm, tận hưởng khoảng thời gian sum vầy và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ.

Mẹ ruột Chi Bảo gần 80 tuổi vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ trong chuyến đi du lịch cùng con cháu.