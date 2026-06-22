Chỉ bán 1 loại linh kiện ô tô, công ty Trung Quốc này đang thu lợi nhuận cao hơn cả BYD, Geely, Chery cộng lại

Công ty này thu về khoản lợi nhuận ròng đạt hơn 3 tỷ USD trong quý I năm nay.

Theo Sina Auto, lợi nhuận ròng của CATL trong quý 1/2026 đã vượt qua BYD, Geely, Chery và bốn nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác của Trung Quốc cộng lại. Lợi nhuận ròng trong một quý của nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới đạt 20,7 tỷ nhân dân tệ (3,06 tỷ USD).



Theo China EV DataTracker, lượng pin do CATL lắp đặt đạt 59,52 GWh tại Trung Quốc trong quý 1/2026. Công ty chiếm 46,4% thị phần, tăng trưởng 3,47% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp doanh số bán xe điện chậm lại do việc loại bỏ dần trợ cấp của chính phủ. Doanh thu của công ty đạt 129,13 tỷ nhân dân tệ (17,9 tỷ USD). Theo nguồn tin, con số này vượt qua tổng doanh thu cả năm 2025 của Li Auto, Nio và Xpeng cộng lại.

Lợi nhuận ròng của CATL tính đến quý 1/2026 đạt 20,7 tỷ nhân dân tệ. Con số này dễ dàng vượt qua tổng lợi nhuận quý 1 của bảy nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc cộng lại: Chery, Geely, BYD, SAIC, GWM, Seres và Changan. Tổng lợi nhuận ròng quý 1 của các hãng này xấp xỉ 17,5 tỷ nhân dân tệ (2,59 tỷ USD).

Lợi nhuận ròng của CATL so với một số hãng sản xuất ô tô Trung Quốc quý I/2026.

Đáng chú ý là lợi nhuận ròng của CATL đạt 72,2 tỷ nhân dân tệ (10,68 tỷ USD) vào năm 2025, vượt qua tổng kết quả của 13 nhà sản xuất ô tô niêm yết trên sàn A-share đã công bố lợi nhuận vào thời điểm đó. Kết quả tài chính của CATL nhấn mạnh vai trò của công ty trong chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Phần lớn các nhà sản xuất này đều sử dụng pin từ công ty có trụ sở tại Ninh Đức.

Hơn nữa, nhiều nhà sản xuất ô tô đang hợp tác liên doanh với CATL, bao gồm Geely và SAIC. Nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới này cũng tích cực phát triển cơ sở hạ tầng trao đổi pin tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý là chủ tịch của CATL, Tiến sĩ Robin Zeng, trước đây đã đề cập rằng ngành công nghiệp này còn nhiều năm nữa mới có thể sản xuất hàng loạt pin thể rắn.



