Chỉ ba tháng, một bệnh viện bất ngờ công bố doanh thu 200 tỷ đồng, tài sản đã vượt 1.000 tỷ

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An vừa công bố BCTC quý 3/2025 với lợi nhuận 32 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Mức tăng này đến từ việc doanh thu tăng 16% trong khi giá vốn chỉ tăng 2%. Đáng chú ý, nợ vay của bệnh viện tại HFIC tăng gấp 5,6 lần trong quý.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 2%.

Việc kiểm soát giá vốn hiệu quả giúp lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 46 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ 2024.

Về chi phí, các khoản chi phí tài chính và chi phí bán hàng có mức tăng (lần lượt 94% và gấp 2,4 lần) nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ. Khoản chi phí lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang so với cùng kỳ, ở mức gần 11 tỷ đồng.

Kết quả, Triều An báo lãi sau thuế quý 3/2025 đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/09/2025, tổng tài sản của Bệnh viện Triều An vượt mốc 1.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối quý 2/2025 (cuối tháng 6).

Trong cơ cấu tài sản, khoản mục phải thu ngắn hạn tăng 42%, lên hơn 202 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng khoản trả trước người bán ngắn hạn cho Công ty TNHH Amec Holdings, từ gần 32 tỷ đồng (đầu kỳ) lên hơn 74 tỷ đồng.

Giá trị tài sản dở dang dài hạn của dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng TA giảm mạnh từ hơn 2,6 tỷ đồng về còn 244 triệu đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 6%, lên gần 356 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay tại Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) tăng đột biến từ gần 8 tỷ đồng lên hơn 44 tỷ đồng, tức gấp 5,6 lần. Nguyên nhân do phát sinh khoản vay dài hạn mới hơn 38 tỷ đồng trong quý 3.

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng năm 2001. Thời điểm đó, nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi và thị trường khám, chữa bệnh tư nhân vẫn còn nhiều đất trống.

Triều An theo giới thiệu là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước. Những năm trở lại đây, bệnh viện này luôn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, lợi nhuận thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm.