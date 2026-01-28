Chỉ 5 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp tại công trình top 10 thế giới

Bộ Công Thương vừa ra công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026 về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Bộ Công Thương thông báo các thông tin liên quan.

Cụ thể, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (Tiếng Anh: The First Glorious Spring Fair, 2026) sẽ được tổ chức từ ngày 2- 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội. Được biết, Trung tâm Triển lãm Việt Nam nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Đây là hội chợ có quy mô lớn, sử dụng toàn bộ khu Nhà triển lãm Kim Quy với tổng diện tích trong nhà hơn 100.000 m². Không gian trưng bày được chia thành 10 sảnh (mỗi sảnh khoảng 10.000 m²), tương đương sức chứa khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, bên cạnh các phân khu hoạt động ngoài trời. Hội chợ hứa hẹn là nơi quy tụ, giới thiệu đa dạng các ngành hàng, lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để thu hút sự tham gia của các đối tác quốc tế, ban tổ chức công bố chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, các đơn vị này sẽ được miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn diện tích 9m² (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản).

Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài còn được miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá trong các chương trình chung của Hội chợ; miễn phí thẻ ra vào cùng nhiều hỗ trợ khác theo quy định.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp cho sự kiện, ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp tham gia dựa trên bộ tiêu chí cụ thể.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia cần đảm bảo hồ sơ đăng ký chính xác, đầy đủ và nộp đúng hạn. Ban tổ chức sẽ xem xét kỹ lưỡng năng lực phát triển thị trường, sự chuẩn bị của doanh nghiệp (về sản phẩm, trang trí, nhân sự), cũng như kinh nghiệm tham gia các triển lãm quy mô quốc gia, quốc tế trước đó.

Hồ sơ của DN đăng ký tham gia bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị); Đơn đăng ký tham dự; Đăng ký giới thiệu thông tin trên Catalogue của Hội chợ; Bản sao các giải thưởng, bằng sáng chế, chứng nhận, chứng chỉ (trong nước và quốc tế) mà doanh nghiệp đã nhận được. Ban tổ chức lưu ý doanh nghiệp đăng ký tham gia cần gửi thêm 01 bộ bản mềm Hồ sơ đăng ký tham gia tới địa chỉ email: vnf@vietrade.gov.vn; vnfvietrade@gmail.com (kèm theo 1 ảnh logo doanh nghiệp và 3 ảnh sản phẩm để đăng trên catalogue Hội chợ).

Các chứng chỉ, chứng nhận chất lượng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và kết quả tham gia các kỳ hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì trước đây cũng là điểm cộng quan trọng. Ban Tổ chức sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đăng ký sớm và tính toán sự cân đối hợp lý giữa các ngành hàng trưng bày.

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan

Trước đó, tại cuộc họp cho ý kiến về đề án tổ chức Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc tổ chức hội chợ nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá, và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước; tạo khí thế mới khi đất nước đón chào xuân Bính Ngọ, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - 2025 tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng... Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày.

Tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu gian hàng địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.



