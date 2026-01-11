Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm vào ngày 15/1/2026. Trong đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai (cũ) là công trình chiến lược được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại khu vực phía Nam thành phố.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Tổng mức đầu tư sơ bộ đạt khoảng 23.186 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Về cơ cấu nguồn vốn, chi phí xây dựng và thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 12.336 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư ước tính khoảng 4.365 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng dự kiến thu hồi khoảng 29,4ha đất, trong đó địa bàn TP.HCM chiếm 17,5ha và tỉnh Đồng Nai (cũ) khoảng 11,9ha.

Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất có giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng kết hợp với phần ngân sách TP.HCM khoảng 5.807 tỷ đồng. Quá trình thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác.

Để đảm bảo tiến độ khởi công, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Điểm khác biệt lớn nhất của cầu Phú Mỹ 2 chính là việc áp dụng mô hình đường nhiều tầng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, bao gồm một tầng đường dưới mặt đất kết hợp với hai tầng cầu cạn phía trên.

Đây là giải pháp hạ tầng tiên tiến nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị tại các khu vực có mật độ xây dựng cao, giúp tăng năng suất lưu thông mà không cần mở rộng diện tích chiếm dụng mặt đất quá lớn. Mô hình này vốn đã thành công tại nhiều đô thị lớn trên thế giới và lần đầu tiên được triển khai thực tế tại TP.HCM.

Điểm đầu của Dự án bắt đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) đi theo hướng đông, kết nối vào đường Hoàng Quốc Việt đến đường Đào Trí, vượt sông Đồng Nai và kết nối với đường Liên Cảng rồi nối vào đường 25C, tỉnh Đồng Nai. Dự án này sẽ kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai để đi Sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó, UBND TP thống nhất giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ nối khu Nam Sài Gòn với Đồng Nai, hình thành trục vận tải hành lang từ cảng Hiệp Phước đến sân bay Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ 1 thường xuyên quá tải.

Hơn thế nữa, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc của quận 7 (TP.HCM cũ). Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ đây đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30–35 phút di chuyển, thay vì hơn một giờ như hiện nay.