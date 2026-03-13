Một doanh nhân 83 tuổi người Singapore, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với báo chí sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến vàng thỏi. Ông hy vọng kinh nghiệm đau xót của mình có thể giúp người khác tránh rơi vào cái bẫy tương tự.

Trước đây, ông làm kinh doanh nhiều năm và điều hành một cửa hàng nhỏ. Ông cho biết bản thân vốn nghĩ mình đủ tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo, nhưng cuối cùng vẫn mất một khoản tiền lớn chỉ trong một lần giao dịch tưởng chừng rất bình thường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại bất ngờ. Một người đàn ông lạ gọi đến và nói rằng hai người có chung một họ khá hiếm gặp trong cộng đồng người Singapore ở Trung Quốc. Người này còn kể rằng một người quen từng mua hàng tại cửa tiệm của ông trước đây, rồi đề nghị gặp mặt để trò chuyện và tiện thể ghé thăm một hội đồng hương cùng ăn bữa cơm thân mật. Lời đề nghị nghe có vẻ rất tự nhiên, lại mang màu sắc “đồng hương gặp nhau”, nên vị doanh nhân không hề nghi ngờ. Ông đồng ý gặp người gọi điện, và khi đến điểm hẹn, người đàn ông này đi cùng một phụ nữ được giới thiệu là vợ.

Trong buổi gặp gỡ, cặp đôi bắt đầu kể một câu chuyện khá kỳ lạ. Họ nói rằng trong lúc tham gia đào bới tại một công trường xây dựng, họ tình cờ phát hiện một chiếc hũ cổ bên trong có chứa một số đồ vật, bao gồm di chúc cũ và nhiều thỏi vàng. Tổng số vàng theo lời họ nói nặng tới khoảng 20 kg. Họ tỏ ra khá bối rối trước món “tài sản bất ngờ” này, và họ muốn tìm người mua lại toàn bộ số vàng này.

Nghe câu chuyện, vị doanh nhân vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Ông hỏi thẳng liệu những thỏi vàng đó có phải vàng thật hay không. Ngay lập tức, người đàn ông kia lấy ra một mẩu vàng nhỏ, nói rằng đó là phần được cắt ra từ một trong các thỏi vàng để tiện kiểm tra. Ba người sau đó cùng đến một tiệm cầm đồ để xác minh. Sau khi kiểm tra, tiệm cầm đồ xác nhận mẩu vàng nhỏ này là vàng thật. Kết quả này khiến vị doanh nhân cảm thấy yên tâm hơn, bởi ít nhất ông đã tận mắt thấy vàng được kiểm định.

Sau bước xác minh đó, cặp đôi bắt đầu đề nghị bán toàn bộ số vàng họ nói là tìm thấy trong chiếc hũ. Ngoài các thỏi vàng, họ còn đưa ra một số tượng Phật bằng vàng và tiền cổ của Trung Quốc. Người đàn ông giải thích rằng họ sắp rời khỏi Singapore nên muốn bán nhanh tất cả để tránh rắc rối. Toàn bộ câu chuyện được kể với thái độ khá tự nhiên, khiến vị doanh nhân tin rằng đây chỉ đơn giản là một cơ hội mua được vàng với giá tốt.

Sau khi cân nhắc, ông quyết định mua toàn bộ số đồ này. Tổng cộng có 159 thỏi vàng, sáu tượng Phật bằng vàng và một số tiền cổ. Giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt, với số tiền khoảng 850.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng). Khi giao tiền, ông tin rằng mình vừa thực hiện một thương vụ khá hời, bởi số vàng nếu là thật chắc chắn có giá trị cao hơn nhiều so với số tiền bỏ ra.

Một phần số vàng cùng các loại cổ vật mà vị doanh nhân 83 tuổi đã chi tiền mua

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ông bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một linh cảm khiến ông quyết định mang vài thỏi vàng trong số đó quay lại tiệm cầm đồ đã kiểm tra mẩu vàng trước đó. Lần này, sau khi xem xét kỹ hơn, tiệm cầm đồ nói rằng họ không thể mua những thỏi vàng này vì chúng không phải vàng thật. Nói cách khác, toàn bộ số “vàng thỏi” mà ông đã mua chỉ là đồ giả được làm tinh vi.

Khoảnh khắc đó, vị doanh nhân mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo. Ông lập tức gọi cho con gái để nhờ giúp đỡ. Hai cha con cố gắng liên lạc lại với cặp đôi đã bán vàng nhưng tất cả đều vô vọng, bởi họ đã biến mất và không thể liên hệ được nữa. Khoản tiền mặt lớn mà ông giao trước đó cũng không còn cách nào lấy lại.

Khi kể lại câu chuyện, ông thừa nhận bản thân lúc đó gần như không nghi ngờ gì. Ông nói rằng có lẽ mình đã quá tin người và phần nào bị cuốn vào câu chuyện mà cặp đôi kia dựng lên. Việc mẩu vàng nhỏ được kiểm định là thật cũng khiến ông mất cảnh giác, không nghĩ rằng đó chỉ là một chi tiết được chuẩn bị sẵn để tạo niềm tin. Ông thẳng thắn chia sẻ rằng lúc ấy đầu óc mình khá rối và không suy nghĩ thấu đáo.

Dù mất một khoản tiền rất lớn, vị doanh nhân vẫn quyết định đứng ra kể lại trải nghiệm của mình. Ông nói rằng mục đích duy nhất là để cảnh báo những người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi giống như ông. Theo ông, những kẻ lừa đảo thường rất khéo léo trong việc xây dựng lòng tin, từ việc tạo ra câu chuyện hợp lý cho đến việc đưa ra những “bằng chứng” ban đầu khiến nạn nhân tin tưởng. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu cảnh giác, người ta có thể đưa ra quyết định mà sau này phải hối tiếc.

Ông nói rằng nếu có thể quay lại thời điểm đó, điều ông muốn làm khác đi đơn giản chỉ là dành thêm thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi giao tiền. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, và điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là kể lại câu chuyện của mình như một lời nhắc nhở.

“Tôi hy vọng bằng cách chia sẻ trải nghiệm này, những người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, sẽ cẩn trọng hơn và không rơi vào tình huống giống tôi” - Ông nói.

(Nguồn: The Straitimes)