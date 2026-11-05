Chèn ép, tông phụ nữ mang bầu, nữ tài xế khai do bực tức sau cuộc cãi vã

Thời điểm lưu thông trên đường rồi xảy ra va chạm, nữ tài xế đang đèo con trai trên xe.

Ngày 4/11/2026, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công an phường Lào Cai xác định người lái ô tô là Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25, Kim Tân, phường Lào Cai) và triệu tập người này đến làm việc.

VietNamNet đã dẫn lời khai của nữ tài xế khi làm việc với cơ quan chức năng. Cụ thể, tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, người này lái ô tô chở con trai từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi đi trên đường Hoàng Liên, do chuyển hướng không bật xi nhan, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi) - người điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép, không cho chị T. di chuyển về phía trước. Có thời điểm, ô tô đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến tới áp sát, rồi va chạm vào đuôi xe máy điện khiến xe đổ ra đường.

Nữ tài xế thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở chị T. di chuyển. Người này khai do bực tức sau cuộc cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ nên có hành vi trên.

Nữ tài xế ô tô Võ Tuyết Sang làm việc tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh: Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó trong ngày 4/11, chia sẻ VTC News, chị P.T.T. (SN 1990, ở phường Cam Đường, Lào Cai) - người phụ nữ mang bầu đi xe máy điện, cho biết mình rất lo lắng cho em bé trong bụng và đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Hiện sức khỏe của chị và thai nhi vẫn chưa ổn định.

Theo chia sẻ của người phụ nữ, em bé là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 10 năm gia đình mong mỏi có con.