Chém trọng thương cán bộ kiểm soát dịch, 2 thanh niên trả giá 5 năm tù

Ngày 29/6, TAND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h25, ngày 3/6, sau khi nhậu xong, Đạt điều khiển xe mô tô chở Điền về huyện Thoại Sơn. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc khu vực Cầu 2 Sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) thì bị chặn lại để thực hiện các thủ tục phòng, chống dịch.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) là người đo kiểm tra thân nhiệt cho Đạt và Điền.

Đến khoảng 0h10, 2 bị cáo quay lại chốt. Tại đây, Điền cầm dao chém vào cánh tay anh Đạo một nhát, rồi lên xe tẩu thoát cùng Đạt.

Ngay lập tức lực lượng công an đuổi theo truy bắt các đối tượng. Chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn, còn Đạt bị bắt giữ. Riêng anh Đạo được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả giám định pháp y kết luận, anh Đạo bị tổn thương cơ thể là 21%.

Kết thúc phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Điền 3 năm tù; Đạt 2 năm tù cùng về tội danh trên. Đây là một mức án thích đáng nhằm răn đe chung trong xã hội. Nhất là những kẻ thiếu ý thức, xem thường pháp luật; trong khi, cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm thì họ lại cố tình chống đối.