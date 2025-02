Liên quan đến vụ nam sinh mặc đồ shipper N.Q.S bị đánh tới tấp trên đường, sáng ngày 19/2, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Thái Hoàng (sinh năm 1995, trú tại khối Trung Mỹ, phường Quang Trung), thành phố Vinh để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Thượng tá Phạm Thành Long - trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết trên TTO, cơ quan công an bắt Đặng Thái Hoàng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an đang chờ giám định thương tích nạn nhân để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Công an thành phố Vinh điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Người bị đánh được xác định là N.Q.S. (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú phường Quang Trung, TP Vinh). Sau sự việc xảy ra, em S. được gia đình đưa vào Bệnh viên Đa khoa TP Vinh kiểm tra trong tình trạng hoảng loạn với chẩn đoán ban đầu bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng.

Đối tượng Đặng Thái Hoàng tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan Công an bước đầu xác định vào khoảng 16h50 ngày 18/02/2025, Đặng Thái Hoàng cùng với em trai đang đi bộ qua đường Trần Phú, khu vực ngã tư đường Trần Phú giao nhau với đường Lê Mao để vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thì xảy ra va chạm giao thông với nam sinh N.Q.S. đang điều khiển xe máy đi trên đường Trần Phú.

Sau đó, Hoàng dùng tay và chân đấm, đạp vào người S. khiến S. phải vào bệnh viện để khám, điều trị.

Trước đó, vào chiều tối 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tục chửi, đấm, đá vào người nam thiếu niên đi xe máy ngay giữa đường phố đông người. Bị đánh liên tiếp nhưng nam thiếu niên không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu đựng. Sự việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ can ngăn.

Thanh niên đi khám với chẩn đoán ban đầu bị gãy mũi - Ảnh: Người lao động

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã hết sức bất bình trước hành vi côn đồ của người đàn ông. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm hành vi đánh người của người đàn ông trong clip.

Clip ghi lại vụ nam sinh bị đánh tới tấp trên đường - Nguồn: OFFB