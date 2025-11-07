HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều

Tùng Ninh |

"Tôi bất ngờ, không biết vì sao Hoài Linh dựng lên được nhà thờ Tổ to lớn như thế" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ hình ảnh ông ngồi tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Ông nói: "Cách đây vài tháng, tôi có dịp được gặp Hoài Linh. Lần đó, Hoài Linh sang Mỹ và tổ chức một buổi đi thăm mộ các anh chị em nghệ sĩ đã nằm xuống. Tôi thấy hành động này của Hoài Linh rất tử tế, thấm tình đồng nghiệp.

Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều- Ảnh 1.

Chế Linh tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Vì thế, tôi đã ghi lại các hình ảnh về cuộc thăm mộ này. Dù đó không phải việc làm ghê gớm lắm nhưng tôi vẫn rất trân quý. Tôi cũng may mắn được Hoài Linh mời đi cùng.

Trong chuyến đi trên du thuyền ở Singapore vừa qua, tôi có dịp đi thăm các vùng ở châu Á, biểu diễn giữa biển khơi trên du thuyền.

Sau buổi lưu diễn đó, tôi đã có thời gian về lại Việt Nam thăm lại gia đình, bạn bè thân thương. Sẵn dịp này, tôi đã tìm thăm lại Hoài Linh, người bạn của tôi, là một danh hài nổi tiếng.

Tôi bất ngờ, không biết vì sao Hoài Linh dựng lên được nhà thờ Tổ to lớn như thế, đây là một giá trị tâm linh. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nằm cách Sài Gòn khoảng 20km.

Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều- Ảnh 2.

Chế Linh và Hoài Linh

Bước vào khuôn viên nhà thờ Tổ, tôi thấy khá bình yên, dễ chịu. Trong đó thờ nhiều anh em nghệ sĩ đã qua đời của chúng tôi như Kim Ngọc, Chí Tài. Tôi ngạc nhiên khi Hoài Linh làm được những điều đó. Tôi nghĩ đó là cơ duyên Hoài Linh được ban cho để làm được.

Sau đó, tôi về lại Sài Gòn để thăm hỏi những người thân hữu, bạn bè của tôi. Tôi dành hết thời gian ở quê hương để gặp lại đồng nghiệp năm xưa".

Tiếp đó, Chế Linh cho biết ông đang ở Việt Nam, đứng giữa không gian thanh mát, cây cối rợp bóng. Ông nói: "Đằng sau tôi là một cây mai rất đẹp, không khí ở đây rất trong lành. Tôi tới đây để tìm một khung cảnh dễ chịu, lâu lâu lại có tiếng gà gáy, chó sủa, nghe rất vui".

Nam nghệ sĩ bần cùng sống ở bãi rác, tuyên bố điều sốc nặng
Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Chế Linh

Hoài Linh

nghệ sĩ việt

Bolero

nhạc Việt

Hải ngoại

nhà thờ tổ hoài linh

Nhạc xưa

chế linh show

chế linh về nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại