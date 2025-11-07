Chế Linh về Việt Nam, thăm nhà thờ Tổ của Hoài Linh và nói 1 điều

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ hình ảnh ông ngồi tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Ông nói: "Cách đây vài tháng, tôi có dịp được gặp Hoài Linh. Lần đó, Hoài Linh sang Mỹ và tổ chức một buổi đi thăm mộ các anh chị em nghệ sĩ đã nằm xuống. Tôi thấy hành động này của Hoài Linh rất tử tế, thấm tình đồng nghiệp.



Chế Linh tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Vì thế, tôi đã ghi lại các hình ảnh về cuộc thăm mộ này. Dù đó không phải việc làm ghê gớm lắm nhưng tôi vẫn rất trân quý. Tôi cũng may mắn được Hoài Linh mời đi cùng.



Trong chuyến đi trên du thuyền ở Singapore vừa qua, tôi có dịp đi thăm các vùng ở châu Á, biểu diễn giữa biển khơi trên du thuyền.

Sau buổi lưu diễn đó, tôi đã có thời gian về lại Việt Nam thăm lại gia đình, bạn bè thân thương. Sẵn dịp này, tôi đã tìm thăm lại Hoài Linh, người bạn của tôi, là một danh hài nổi tiếng.

Tôi bất ngờ, không biết vì sao Hoài Linh dựng lên được nhà thờ Tổ to lớn như thế, đây là một giá trị tâm linh. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nằm cách Sài Gòn khoảng 20km.

Chế Linh và Hoài Linh

Bước vào khuôn viên nhà thờ Tổ, tôi thấy khá bình yên, dễ chịu. Trong đó thờ nhiều anh em nghệ sĩ đã qua đời của chúng tôi như Kim Ngọc, Chí Tài. Tôi ngạc nhiên khi Hoài Linh làm được những điều đó. Tôi nghĩ đó là cơ duyên Hoài Linh được ban cho để làm được.

Sau đó, tôi về lại Sài Gòn để thăm hỏi những người thân hữu, bạn bè của tôi. Tôi dành hết thời gian ở quê hương để gặp lại đồng nghiệp năm xưa".

Tiếp đó, Chế Linh cho biết ông đang ở Việt Nam, đứng giữa không gian thanh mát, cây cối rợp bóng. Ông nói: "Đằng sau tôi là một cây mai rất đẹp, không khí ở đây rất trong lành. Tôi tới đây để tìm một khung cảnh dễ chịu, lâu lâu lại có tiếng gà gáy, chó sủa, nghe rất vui".