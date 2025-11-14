Chế Linh nhớ ký ức hát cùng Thanh Tuyền ở Hà Nội, nói 1 điều

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã ôn lại kỷ niệm hát tại Việt Nam với danh ca Thanh Tuyền.

Ông nói: "Tôi và Thanh Tuyền đã đi hát cùng nhau khắp nơi trên thế giới nhưng đáng nhớ nhất là lần về Việt Nam biểu diễn, được hát ở thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức khi ấy mời cả tôi và Thanh Tuyền.

Chúng tôi vui mừng vì được đông đảo khán giả mọi tầng lớp tới ủng hộ, hưởng ứng. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã mời Thanh Tuyền hát cùng tôi.

Chúng tôi ước mong được song ca với nhau những bài hát từng gắn với tên tuổi chúng tôi như Con đường xưa em đi, Con đường mang tên em, Đoạn cuối tình yêu… Và chúng tôi đã được hát, trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình.

Trong những bài hát chúng tôi từng hát phục vụ khán giả, chúng tôi luôn để trái tim của mình vào.

Nhiều người hỏi sao chúng tôi có thể thuộc chừng ấy bài hát mà không bị quên lời nào suốt mấy chục năm qua. Làm sao chúng tôi quên lời được vì còn quý vị khán giả.

Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải trau dồi, tập luyện thường xuyên và luôn nghĩ tới khán giả, nghĩ rằng sẽ có lúc được hát phục vụ khán giả. Nhiều khán giả lo ngại chúng tôi lớn tuổi sẽ quên lời nhưng nhờ tình thương mến của khán giả nên chúng tôi không thể xao nhãng từ giọng hát tới sức khỏe, trí nhớ. Chúng tôi sẽ không quên lời bài hát.

Chúng tôi cảm ơn trời Phật, Tổ nghề đã ban cho chúng tôi giọng hát, sức khỏe và sự thương yêu của khán giả.

Hôm nay tôi đang đứng đây một mình, không có Thanh Tuyền. Nhưng nếu có Thanh Tuyền đứng cùng thì sẽ rất tuyệt vời. Chúng tôi mong mỏi thời gian tới sẽ lại được kết hợp cùng nhau trên sân khấu.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn thật nhiều tới tình cảm khán giả đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi mong những gì đẹp nhất, tốt nhất đem tới khán giả, những người thân thương đã ủng hộ chúng tôi".

Chế Linh và Thanh Tuyền là một trong những cặp song ca huyền thoại và được yêu mến nhất của dòng nhạc Bolero Việt Nam. Giọng hát trầm ấm, mùi mẫn đặc trưng của Chế Linh hòa quyện cùng chất giọng cao vút, thổn thức của Thanh Tuyền đã tạo nên những bản song ca đi vào lòng người.

Họ thường thể hiện những ca khúc về tình yêu ly biệt, khắc khoải, mang đậm màu sắc buồn man mác và lãng mạn. Sự kết hợp của họ không chỉ là sự phối hợp giọng hát, mà còn là sự hòa quyện cảm xúc, khiến người nghe như thấy được câu chuyện tình buồn qua từng lời ca.