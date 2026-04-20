Chế Linh: "Đó là điều cấm kị tôi không được nhắc đến"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã tâm sự về các bạn bè đồng nghiệp.



Ông nói: "Tôi về nước từ năm 2007, 2008 và tới tận bây giờ, mỗi lần về nước, tôi đều ước ao, mong muốn được thăm những bạn bè thân hữu trong làng văn nghệ sĩ.

Chế Linh

Tôi nhớ những giây phút chúng tôi ngồi bên nhau tâm sự, ăn uống trò chuyện. Đến khi chia tay, tôi có những bùi ngùi, day dứt.

Đôi lúc, tôi phải gượng lên để xóa đi suy nghĩ rằng không biết anh em có còn được gặp nhau nữa không vì ai cũng lớn tuổi hết rồi, gần đất xa trời rồi. Đó là điều cấm kị tôi không được nhắc đến.

Dĩ nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật của đời sống nhưng tôi cũng không được nhắc tới.

Một điều đáng nhớ nhất là có lần tôi về nước đã quy tụ được nhiều anh em nghệ sĩ lại để gặp nhau, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa, từ anh Nguyễn Chánh Tín, chị Thẩm Thúy Hằng tới Ngọc Giàu… và nhiều bạn bè thân thiết nữa.

Mỗi lần gặp gỡ, tôi đều ghi lại những hình ảnh, thước phim để trong tương lai lưu lại cho con cháu, người thân thương và khán giả để họ thấy lại được hình ảnh nghệ sĩ.

Chế Linh gặp gỡ các nghệ sĩ khi về nước

Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi gặp lại nhau trò chuyện, cười vui như trẻ thơ dù đã lớn tuổi rồi. Chúng tôi tạo được không khí gần gũi cho tất cả các nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn, giúp tất cả kết nối được với nhau.

Mới đây, một người bạn của tôi là ca sĩ Công Thành đã qua đời. Chúng tôi mới gặp nhau mới đây, còn chưa cạn lời nói, chưa hết nụ cười với nhau mà Công Thành đã ra đi.

Công Thành lúc nào gặp tôi cũng gọi "đại ca ơi, ráng kiếm thời gian để ngồi ăn uống, trò chuyện". Còn chưa kịp tổ chức thì Công Thành đã vội vã ra đi để lại biết bao tiếc thương, mất mát trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Tôi chỉ biết nguyện cầu cho hương hồn Công Thành sớm đến một nơi bình an, tìm thấy cuộc sống mới.

Nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, không ai tránh khỏi. Dĩ nhiên, những anh em nghệ sĩ còn lại sẽ nhiều ưu tư, thương nhớ nhưng cũng chỉ ôn lại để tưởng nhớ thôi".