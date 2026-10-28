Chê gu khách già để lấy lòng người trẻ, hãng xe điện Trung Quốc hứng trọn 'búa rìu dư luận'

Ngày 15/10, tại buổi ra mắt mẫu SUV mới của hãng xe điện Xpeng, nữ quản lý sản phẩm sinh sau năm 2000 nhiều lần gọi gu thẩm mỹ của người lớn tuổi là “lão đăng”, tiếng lóng Trung Quốc đại ý lão già lẩm cẩm.

Mẫu xe là MONA L05, SUV năm chỗ cỡ lớn, giá mở bán sớm từ 169.800 đến 191.800 tệ, khoảng 658 đến 743 triệu đồng. Giá chính thức công bố ngày 29/10.

Theo Sina Finance, tại buổi ra mắt mở bán sớm, quản lý sản phẩm Etta nói "lão đăng thì làm sao hiểu được người trẻ muốn gì" (lão đăng là cách miệt thị, ám chỉ người già lẩm cẩm, hiểu là OK BOOMER cũng được), gọi các chi tiết vân gỗ và mạ crôm mà cấp trên ưa chuộng là "lão đăng quá", rồi kêu gọi từ chối thẩm mỹ kiểu đó.

Từ này tự nhận về mình thì không sao, gọi người khác lại là chuyện khác. Một người viết trên Weibo nhận xét ở vùng Đông Bắc, gọi thẳng người lạ như vậy rất dễ sinh xô xát.

Vấn đề không nằm ở từ ngữ

Phản ứng của người tiêu dùng đi thẳng vào chuyện tiền. Hai bình luận được báo Trung Quốc dẫn lại nhiều lần: "Nhiều tuổi thì không xứng mua xe của các anh à?" và "Bỏ hai chục vạn mua xe của các anh, còn bị các anh chỉ mặt, xe này tôi không mua nữa." Hai chục vạn tệ là khoảng 775 triệu đồng. Có người gọi ngược Xpeng là "thương hiệu lão đăng nhất".

Người bỏ ra gần 800 triệu đồng mua xe gia đình thường đã đi làm nhiều năm. Họ cũng chính là nhóm vừa nghe thấy từ "lão đăng" vang lên trên sân khấu.

Đây cũng không phải dòng xe nhỏ để thử nghiệm. MONA đã giao hơn 350.000 xe trong hai năm, và mẫu M03 dẫn đầu phân khúc sedan thuần điện 100.000 đến 200.000 tệ suốt 24 tháng liên tiếp.

Ba bước xử lý, bước nào cũng làm tình hình xấu hơn

Ngày 22/10, Etta đăng video xin lỗi: Cô nói mình đã nói sai, giải thích đó là câu đùa nội bộ của đội, không nhắm vào tuổi tác mà nhắm vào tư duy cứng nhắc trong thiết kế. Lời giải thích này lại xác nhận đúng vấn đề: một câu đùa trong phòng họp đã được mang lên sân khấu công khai, trước những người không thuộc nhóm đó.

Ngày 24/10, phó chủ tịch tập đoàn Vu Đào đăng bài bênh vực: Ông nói "lão đăng" chỉ là trò đùa giữa vài quản lý cốt cán, không nhắm vào người dùng bên ngoài. Nguyên văn, ông viết mấy vị "lão đăng" đó không một ai phật ý, ngược lại còn khen cô nhiều lần trong nội bộ. Ông khẳng định từ này không gây khó chịu và đề nghị mọi người bớt chỉ trích người trẻ.

Hai ngày sau khi công ty xin lỗi, lãnh đạo nói không có gì đáng xin lỗi.

Một bài bình luận trên Sina ngày 27/10 chỉ ra rằng chính tài khoản chính thức của dòng MONA đã dùng cụm "đăng vị" trong bài quảng bá trước đó. Nghĩa là từ này đã nằm trong lời ăn tiếng nói đối ngoại của thương hiệu, không còn là chuyện riêng trong phòng họp. Thêm nữa, ông Vu Đào nói các sếp không phật ý, nhưng người bị xúc phạm không phải các sếp.

Ngày 25 và 26/10, nghi vấn mới xuất hiện: Cư dân mạng soi ra chiếc nhẫn trên tay Etta trong video xin lỗi hiện lên khi hai tay chắp lại và biến mất khi tách ra. Nền tảng sau đó gắn nhãn video "nghi sử dụng công nghệ tạo bằng AI".

Đến ngày 27/10, cả Xpeng lẫn Etta đều chưa lên tiếng về chuyện này. Đây mới là nghi vấn, chưa có kết luận. Nhưng hệ quả đã rõ: trong hai tuần, Xpeng đi từ một câu nói hớ sang cuộc tranh luận về việc lời xin lỗi có thật hay không.

Lần vạ miệng thứ 2 của hãng, không phải lần đầu

Tháng 8/2021, Xpeng từng mời nữ diễn viên hài Dương Lạp làm đại diện, với thông điệp đại ý từ nay chỉ trêu đàn ông thành đạt. Chiến dịch đó cũng vấp phản ứng từ khách hàng nam.

Hai vụ cách nhau năm năm nhưng cùng cấu trúc: hãng lấy lòng một nhóm bằng cách hạ thấp nhóm khác, mà nhóm bị hạ thấp lại nằm ngay trong tệp khách của mình.

Mục tiêu buổi ra mắt hôm 15/10 là cho thấy Xpeng hiểu người trẻ. Kết quả là phần lớn bài báo về MONA L05 hai tuần qua gần như không nói gì tới chiếc xe.

Theo Sina Finance