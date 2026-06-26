Vụ cháy trung tâm Sadovod ở Nga gây ảnh hưởng đến một số hộ kinh doanh người Việt, nhưng họ đã được hỗ trợ để tiếp tục công việc.

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại trung tâm thương mại Sadovod khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi trực tiếp với Ban quản lý trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng.

Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh tại trung tâm.

(Ảnh minh họa)

Trước đó, theo truyền thông, vào ngày 18/6, tại Moskva, Nga, trung tâm mua sắm Sadovod xảy ra vụ cháy được cho là do các mảnh vỡ máy bay không người lái va chạm phát nổ. Nhiều video về khói bốc lên phía trên khu vực khi vụ việc diễn ra, việc tiếp cận trung tâm mua sắm Sadovod tạm thời bị hạn chế sau vụ cháy. Nhà chức trách cũng đóng cửa các đoạn Phố Verkhnie Polya và các lối ra gần đó của Đường vành đai Moskva.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết không có thương tích nào được báo cáo, đồng thời nói thêm rằng một số máy bay không người lái cũng nhắm tới Nhà máy lọc dầu Moskva, trong sự kiện được mô tả là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô trong những năm gần đây.