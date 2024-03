Chạy theo mẹ vào chợ, bé gái quê Nam Định mất tích bí ẩn, 43 sau bất ngờ xuất hiện, kể rõ sự tình

Mẹ đi vệ sinh ra thì con biến mất

Năm 1980, gia đình ông Đinh Văn Lâm và bà Đinh Thị Lái dẫn theo 5 người con, rời quê hương ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đi kinh tế mới ở Ninh Thuận. Được một năm thì nông trường giải thể, ông bà dẫn các con đi kiếm sống ở vùng đất khác.



Ngày 27/11/1981 có lẽ là ngày mà gia đình ông Lâm, bà Lái cùng các con muốn quên đi nhất. Buổi sáng hôm ấy, ông bà cùng 5 đứa con nheo nhóc, đi xe đò lên bến xe miền Tây rồi ngồi nghỉ để chờ chặng xe tiếp theo.

Ông Lâm trông con và đồ đạc, bà Lái dẫn con gái lớn vào chợ ở cạnh bến xe. Đứa con gái nhỏ tên Đinh Thị Hồng (SN 1974) chạy theo mẹ nhưng ông Lâm, bà Lái không hề hay biết. Vậy là, Hồng xa gia đình từ giây phút ấy.

Ông Lâm, bà Lái cùng các con.

“Tôi giao con cho ông ấy để đi vệ sinh. Lúc ra thì ông ấy hỏi: “Ơ, cái Hồng nó có đi với bà không?”. Tôi hoảng hốt: “Tôi để nó ở đây với ông mà”, bà Lái nhớ lại phút bi kịch ập đến.

Sau đó, cả nhà tản đi tìm, thông báo với cơ quan chức năng nhưng không có tin tức gì. Hôm sau, cả nhà lên xe đi về Bình Dương.

Bà Lái đau khổ, nhớ mong con, khóc nhiều suốt 4 năm trời mới phần nào nguôi ngoai. Người mẹ ấy hay nằm nghe radio, hy vọng nhỏ nhoi biết đâu lại có tin tức của con mình. Bà cũng hay nằm mơ, thấy con như lúc còn ở nhà, hai mẹ con ôm nhau khóc.

Bà Lái chưa một ngày ngừng nhớ về con gái.

Hơn 40 năm qua, trong tâm bà không bao giờ quên người con gái thất lạc. Tuy nhiên, bà không dám nhắc nhiều đến chuyện cũ, chỉ thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với các con hay có ai hỏi thăm thì bà mới nói. Lý do là bởi, khi con bị lạc, người ta đồn đại nhiều điều. Nào là con bà bị bắt cóc, giờ phải đi ăn mày, sống khổ sở,... Chỉ nghĩ đến đấy, lòng bà lại quặn thắt.

Không dám ước sẽ gặp lại con, bà Lái chỉ cầu nguyện cho con được lành lặn, khỏe mạnh, đừng phải khổ như người ta vẫn đồn. Sau ngày Hồng đi lạc, ông Lâm, bà Lái sinh thêm 2 người con nữa. Cuộc sống khó khăn, con cái nheo nhóc, rồi ông Lâm, bà Lái cũng phải gạt nước mắt, tập trung làm lụng để lo cho gia đình.

Ông Lâm tuy ít nhắc đến Hồng nhưng đã âm thầm nhờ cha xứ loan tin trong hệ thống các nhà thờ để tìm con. Năm 2012, ông bà cũng lên TP.HCM tìm kiếm ở một làng trẻ SOS, song lại thất vọng ra về. Năm 2014, ông Lâm đột ngột qua đời khi mong ước tìm thấy con chưa thành.

Gia đình ông Lâm, bà Lái.

43 năm lưu lạc của cô bé Hồng

Lại kể về Hồng, bé gái 7 tuổi bị lạc nên hoảng sợ, cứ chạy mãi, chạy mãi tìm mẹ, một lúc thì ra đường lớn. Hóa ra, cô bé đã chạy xa địa điểm bị lạc những 3km. Đến 10 giờ sáng hôm ấy, Hồng bị tai nạn khi đang chạy qua đường.

Hồng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi cán bộ công an tới hỏi, Hồng chỉ nhớ được tên mình. Nhờ giấy tờ của bệnh viện, Hồng mới biết mình bị lạc vào ngày 27/11/1981.

Ra viện, Hồng được một cán bộ công an tên Nguyễn Văn Ba đưa về nhà tạm thời chăm sóc. Buổi sáng, ông Ba chở Hồng lên cơ quan, đến tối lại chở về nhà. Mỗi ngày ngồi sau xe lên đồn công an, Hồng ấp ủ hy vọng hôm nay bố mẹ sẽ tới tìm mình. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, chẳng có ai đến tìm, ông Ba làm giấy tờ cho Hồng, lấy tên là Nguyễn Thị Hồng và đưa cô bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội Thị Nghè.

Hồng sau khi đi lạc.

43 năm trôi qua, giờ chị Hồng đã 50 tuổi.

Được một thời gian, Hồng chuyển sang Trung tâm trẻ mồ côi, cơ nhỡ Tam Bình. Tại đây, Hồng được đi học, học nghề may. 16 tuổi, Hồng ra đời, đi làm đủ nghề rồi cuối cùng gắn bó với nghề may. Trưởng thành, Hồng lập gia đình, may mắn được chồng và gia đình chồng hết mực yêu thương.

43 năm trôi qua, cô bé Hồng năm ấy đã tròn 50 tuổi, là công nhân may, sinh sống ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Giống như bố mẹ, anh chị em, hơn 40 năm qua, chị Hồng vẫn đau đáu nghĩ về gia đình. Mỗi lần đi lễ ở nhà thờ, chị luôn cầu xin ơn trên cho mình được đoàn tụ với mẹ cha.

Chỉ một phút lơ là, chị Hồng và mẹ đã xa nhau 43 năm.

Người phụ nữ xúc động trong vòng tay mẹ, anh chị em.

Nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, ước nguyện của chị Hồng đã trở thành hiện thực. Hóa ra gia đình của chị Hồng chỉ ở cách chị có 70km.

Mẹ con, anh chị em gặp lại nhau trong niềm vui khôn siết. Bà Lái ôm lấy con, nức nở: “Mong con hiểu cho bố mẹ. Nếu bố còn thì ông ấy vui lắm”.

