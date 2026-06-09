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Cháy nhà cấp 4 trong hẻm, cụ bà 76 tuổi tử vong

Nguyễn Dũng
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Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà cấp 4 trong hẻm trên đường Trục Chính 10, phường Linh Xuân (TPHCM) vào trưa 9/6, khiến cụ bà 76 tuổi tử vong.

Chiều 9/6, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trục Chính 10, khu phố 34 (phường Linh Xuân) làm 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là cụ bà P.T.Đ.H. (76 tuổi).

Hiện trường vụ cháy nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm nên hô hoán, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Xe cứu thương đến hiện trường.

Sau khi dập tắt đám cháy, kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ bà P.T.Đ.H. tử vong bên trong căn nhà.

Theo người dân sống gần khu vực, nạn nhân sinh sống cùng hai cháu gái. Sáng cùng ngày, hai người cháu đi làm, còn bà H. ở nhà một mình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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