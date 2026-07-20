HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy lớn tại kho hàng 8 tầng, rộng 299.000 mét vuông suốt 3 ngày vẫn chưa thể dập tắt

Chi Chi
|

Nơi đây là kho hàng điện tử khổng lồ, có tổng diện tích tương đương khoảng 42 sân bóng đá.

Vụ hỏa hoạn tại trung tâm hậu cần của hãng thương mại điện tử Coupang phục vụ khu vực đô thị Seoul đã bùng cháy hơn 52 giờ, lực lượng chức năng đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và nhà máy lân cận sơ tán do lo ngại các phần của tòa nhà có thể đổ sụp.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 6 giờ 54 phút sáng thứ Bảy (21 giờ 54 phút GMT ngày 18/7) tại tầng 6 của trung tâm hậu cần hoặc trung tâm xử lý đơn hàng số 32 của Coupang ở Incheon, phía tây Seoul, và lan lên tầng 7, theo cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Cháy lớn tại kho hàng 8 tầng: Cuộc chiến kéo dài 3 ngày - Ảnh 1.

Coupang cho biết tất cả công nhân bên trong tòa nhà đã được sơ tán an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng trung tâm xử lý đơn hàng này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như các sản phẩm gia dụng, hộp giấy và bao bì nhựa vinyl. Cơ quan chức năng có kế hoạch điều tra sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Đoạn phim camera quan sát vào sáng thứ Hai cho thấy hàng chục xe cứu hỏa và khói vẫn bốc lên từ tòa nhà bất chấp trời mưa.

Vào tối muộn ngày Chủ Nhật, nhà chức trách đã ban hành lệnh sơ tán đối với các cửa hàng và nhà máy trong bán kính 116 mét tính từ khu vực đường dốc của nhà kho, viện dẫn nguy cơ tòa nhà có thể bị sụp đổ một phần.

Cơ sở phục vụ khu vực đô thị Seoul này là nhà kho được sử dụng để lưu trữ hàng hóa mà Coupang mua trực tiếp cho dịch vụ giao hàng nhanh của mình. Nơi đây có 8 tầng và tổng diện tích sàn khoảng 299.000 mét vuông, tương đương khoảng 42 sân bóng đá.

Coupang Corp, công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là công ty con của Coupang Inc có trụ sở tại Mỹ (CPNG.N), mở tab mới, chưa công khai định lượng về mức độ gián đoạn hoạt động hoặc thiệt hại tài chính dự kiến.

Báo cáo thông tin năm 2025 của Coupang cho biết hãng có hơn 100 trung tâm hậu cần tại hơn 30 khu vực ở Hàn Quốc.

Người đứng đầu Dịch vụ Xử lý Đơn hàng Coupang, Jeong Jong-cheol, đã xin lỗi trong một tuyên bố vào thứ Bảy, cho biết công ty sẽ hợp tác với nhà chức trách, hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy và giúp đỡ người dân lân cận. Coupang từ chối bình luận thêm.

Nguồn: Reuters

Hoả hoạn làm 2 vợ chồng tử vong, cảnh tượng trong nhà khiến ai cũng phải sững sờ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Hàn Quốc

cháy lớn

kho hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại