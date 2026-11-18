Căn hộ tầng 8 chung cư Mandarin bốc cháy lúc rạng sáng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Khoảng 5h ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Hiện trường vụ cháy.

Công an thành phố khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nhanh chóng phá cửa tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và tổ chức hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Các nạn nhân thoát nạn ra ngoài an toàn.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cả 4 người dân, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó 3 ngày, Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy căn hộ chung cư tại tòa S4, chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 15/11, lửa bùng phát tại căn hộ ở tầng 10 của tòa nhà. Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực bếp của căn hộ. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt.