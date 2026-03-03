Cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long xác nhận mang bầu với nam ca sĩ có con riêng: “Ước mơ cũng đã thành sự thật”

Ngày 2/3, ca sĩ Hồ Việt Trung đăng trên trang cá nhân, xác nhận có con với Saka Trương Tuyền – cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long. Sau đó không lâu nữ ca sĩ cũng chia sẻ tin vui này lên mạng xã hội.

Cô viết: "Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng đã thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này, ba mẹ yêu con nhiều lắm". Trong bức hình, Saka Trương Tuyền để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Khoảnh khắc cả hai sánh đôi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trước đó, Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung nhiều lần để lộ bằng chứng là sống chung nhà. Trước nghi vấn tình cảm của cư dân mạng, cả hai không lên tiếng nhưng khá thoải mái tương tác trên mạng xã hội.

Vậy Saka Trương Tuyền là ai?

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung công khai có con đầu lòng.

Cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Saka Trương Tuyền tên thật là Trương Mộng Tuyền, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô là cháu gái của nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long. Nữ ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc: Yêu đơn phương, Tình đã bay xa remix, Mười ngón tay tình yêu, Nguyện mãi yêu anh...

Cháu gái Kim Tiểu Long còn gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, phong cách gợi cảm. Nhiều năm qua, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền liên tục xuất hiện cùng nhau, từ sự kiện đến các MV ca nhạc.

Về đời tư, trước khi có con với Hồ Việt Trung, Saka Trương Tuyền từng có mối tình khá nhiều ồn ào với ca sĩ Lưu Hưng. Cô từng bị đồn là đã đăng ký kết hôn với nam ca sĩ và đã có con.

Tuy nhiên, trong buổi ra mắt MV “Ai quên được tình đầu” hồi đầu năm 2024, nữ ca sĩ đã lên tiếng thanh minh.

Báo Người Lao Động trích lời ca sĩ nói: "Saka chưa bao giờ đăng ký kết hôn hay lên xe hoa với ai. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ khi yêu hay gọi thân mật là "vợ chồng" dù chưa cưới, tôi cũng gọi theo nhưng lại bị hiểu lầm".

Tớ Vietnamnet cũng viết, cháu gái Kim Tiểu Long cho biết trước nay khi yêu ai đều hết lòng. Cô luôn sẵn sàng công khai với mọi người vì xác định mối quan hệ lâu dài. Dẫu vậy, mọi thứ không như cô mong muốn.

“Chuyện tình cảm ảnh hưởng tới cuộc sống tôi rất nhiều. Tôi từng yêu 2 người cùng nghề nhưng do không đủ duyên nên phải dừng lại. Tôi bị ảnh hưởng nhất lúc công khai chia tay Lưu Hưng, người ta kêu Saka Trương Tuyền 3 năm 2 đời chồng. Nó làm tôi tress đến mức từ 50kg chỉ còn 46kg”, cô kể.

Cặp đôi sống chung nhà từ lâu.

Saka Trương Tuyền cùng Hồ Việt Trung và con riêng của anh.

Nữ ca sĩ thậm chí còn bị những điều tiếng không tốt khi đổ vỡ tình cảm. Một số người hiểu lầm, nói cô có chút danh tiếng nên thay lòng. Trong giai đoạn bế tắc, cô tìm đến các đàn anh như Dương Ngọc Thái, Lương Gia Huy và Nguyên Vũ giãi bày, được mọi người động viên.

"Tôi bị la rằng nghệ sĩ yêu nhau thường kín tiếng, còn Saka Trương Tuyền thì ngược lại", cô bày tỏ trên báo Vietnamnet. Nữ ca sĩ sĩ tự hứa với gia đình sau này có yêu cũng sẽ không công khai để bảo vệ tình cảm cá nhân.

Có lẽ vì vậy mà phải đến khi có con với Hồ Việt Trung, Saka Trương Tuyền mới chính thức công khai chuyện tình cảm.

Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM là nam ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng với các bài hit nhạc trẻ và series phim ca nhạc "Giải cứu tiểu thư".

Xuất thân từ gia đình cải lương, anh nổi tiếng từ năm 2013 và được yêu thích nhờ phong cách hài hước, từng đoạt Quán quân Cặp đôi hài hước 2018.

Về đời tư, sau khi chia tay bạn gái cũ vào cuối năm 2017, Hồ Việt Trung một mình nuôi con gái từ năm cô bé 1 tuổi đến giờ. Nam ca sĩ không ít áp lực khi làm bố đơn thân, vừa lo kinh tế, lại vừa phải bên cạnh chăm sóc con nhỏ. Anh từng chia sẻ, sẽ đợi con gái 18 tuổi mới nghĩ đến chuyện đi bước nữa vì sợ con khổ.

Tuy nhiên vì cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long, nam ca sĩ đã “phá bỏ” lời nguyện này và chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong năm 2026.