Nữ diễn viên Việt bị tai nạn, con trai thông báo khẩn

Chiều ngày 2/3, diễn viên Kim Đào gặp tai nạn xe hơi trên đường đi đón con tan học. Nữ diễn viên được đưa vào viện câp cứu. Ngay sau đó, con trai Kim Đào dùng đăng trên trang cá nhân của cô thông báo: "Mẹ con bị va chạm xe, đang ở bệnh viện. Cô chú có nhắn gì con sẽ báo lại. Đơn hàng mẹ con hẹn lại sau nha. Con: Thọ".

Nghe tin dữ, nhiều người nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Vì không trả lời hết nên con trai của nữ diễn viên tiếp tục thông báo: "Cô chú ơi mẹ con không sao, vừa khám xong bác sĩ nói ổn nhưng hiện tại tay mẹ con không bấm điện thoại được. Con cám ơn cô chú hỏi thăm, nhắn tin gọi điện nhiều quá con không trả lời kịp. Đợi mẹ thức con cho mẹ hay".

Diễn viên Kim Đào.

Sáng ngày 3/3, Kim Đào tỉnh và chính thức thông báo về tình hình sức khỏe của mình. Cô cho biết đã tỉnh lại nhưng nửa bên người còn khó cử động vì cú va chạm quá mạnh với xe hơi. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự may mắn vì chỉ bị thương ngoài da.

Cô chia sẻ: "Hiện tại nửa bên người của em vẫn hơi khó cử động, vì cú va chạm quá mạnh với xe hơi. Em văng ra khỏi xe máy và té lúc đi đón con! Trong lúc thất thần nằm ngoài đường, mọi người hỏi em người thân có ai thì gọi, em không biết gọi ai hết".

Theo lời kể của Kim Đào thì chính con trai đưa cô vào bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp x- quang và truyền nước biển thì Kim Đào ngủ mê man tới nửa đêm mới tỉnh.

"Bác sĩ nói tình hình ổn nhưng tại vì suy nhược thiếu ngủ nên mới yếu, té mạnh nhưng may sao, chấn thương bên ngoài không ảnh hưởng xương gì hết! Cần theo dõi thêm thôi", Kim Đào cho hay.

Mặc dù đang nằm viện nhưng Kim Đào vẫn nghĩ tới công việc bán hàng. Nữ diễn viên bày tỏ: "Dù phim ảnh x- quang không có gì, nhưng nửa bên trái lúc này vẫn đau không thở nỗi, tay không nhấc được nên quán xá cho em xin đóng cửa ngày mai".

Kim Đào và con trai.

Diễn viên Kim Đào sinh năm 1991, Kiên Giang. Cô là gương mặt quen thuộc trong các tiểu phẩm hài và phim sitcom, nổi bật qua các chương trình Cười Xuyên Việt, Làng hài mở hội. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân và làm nhiều công việc lao động tay chân, cô kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật tại sân khấu kịch 5B.